“Ζωντανεύει” το τριώροφο ακίνητο απέναντι από το αρχαίο θέατρο



Ένα από τα «νεκρά» ακίνητα απέναντι από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, θα αποκτήσει ζωή ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την κίνηση στο εμβληματικό αυτό σημείο της πόλης.

Πρόκειται για το τριώροφο της οδού Βενιζέλου, που τα τελευταία χρόνια παρέμενε κλειστό, και κάποτε στέγαζε το Καφέ Passarela.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmolarissa.gr, την αξιοποίησή του ανέλαβε η επιτυχημένη ομάδα του Dante’s (Σανίδας, Νούσιος, Καρράς, Αγγελίδης) και οι εργασίες αρχίζουν άμεσα.

Μαθαίνουμε ότι στο ισόγειο θα στεγαστεί ένα bar τύπου Sprizzeria, ενώ στους δυο πάνω ορόφους θα δημιουργηθούν έξι δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.

H θέα του θεάτρου θα απογειώσει και το ενδιαφέρον.



Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr