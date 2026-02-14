Η Ένωση Γονέων Λάρισας αντίθετη στην τοποθέτηση καμερών στα σχολεία

Tην αντίθεσή της στην τοποθέτηση καμερών σε σχολικές μονάδες της Λάρισας εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε ορισμένα σχολεία, μετά από σχετικές αποφάσεις, για την αποφυγή βανδαλισμών στις σχολικές μονάδες.

Όπως αναφέρει η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Λάρισας «πρόκειται για ένα μέτρο που είναι αυταρχικό από τη φύση του και γι’ αυτό το λόγο έχει συναντήσει πανελλαδικά την έντονη αντίθεση των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας – σύλλογοι διδασκόντων, γονέων, 15 μελών μαθητικών συμβουλίων.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων, τους Συλλόγους Διδασκόντων, τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και τα 15 μέλη των μαθητών να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα με κριτήριο τις επιπτώσεις στους μαθητές και γενικότερα στη σχολική ζωή και λειτουργία του σχολείου, ως ένας ζωντανός χώρος σε κάθε συνοικία της πόλης.

Καλούμε τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να σκεφτούν ότι λύση για το πρόβλημα της επίβλεψης των σχολικών κτιρίων είναι η πρόσληψη σχολικών φυλάκων που θα μπορούν να διασφαλίζουν πραγματικά την προστασία των σχολείων».

Η Ένωση Γονέων συμπληρώνει παράλληλα, ότι διεκδικεί «την πρόσληψη επαρκούς αριθμού μονίμων φυλάκων, για όλο το διάστημα που τα σχολεία είναι εκτός λειτουργίας και την λήψη, αν κρίνεται αναγκαίο και άλλα μέτρα ασφαλείας, όπως επέκταση του συστήματος συναγερμού με αισθητήρες και ανιχνευτές κίνησης, επαρκής φωτισμός κλπ. Δεν θέλουμε κλειστά σχολεία με υπερμεγέθη κάγκελα, που πηδούν τα παιδιά για να παίξουν στις αυλές με κίνδυνο ατυχήματος και κάμερες παντού και προσομοιάζουν με φυλακές».