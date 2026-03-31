Η αίθουσα της δίκης μεγάλωσε κατά 100 καθίσματα – απομακρύνθηκαν τα διαχωριστικά και ο χώρος ενώθηκε με το φουαγιέ

Με την προσθήκη περίπου 100 νέων καθισμάτων, χθες το μεσημέρι, εντείνονται οι εργασίες του Υπ. Δικαιοσύνης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χωρητικότητας στη δικαστική αίθουσα στο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), έτσι ώστε αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Τα τελευταία 24ωρα και με ευθύνη του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνεργεία προχώρησαν σε τεχνικές εργασίες, όπου, κατεδαφίζοντας διαχωριστικά (γυψοσανίδες), επέκτειναν την αίθουσα ειδικά προς το σκέλος του διαδρόμου, προκειμένου να αυξηθεί μερικώς η χωρητικότητα, παρά τα όσα περί του αντιθέτου σημείωνε μέχρι προχθές ο υπ. Δικαιοσύνης. Γ. Φλωρίδης περί καταλληλότητας της αίθουσας.

Εντός της σήμερον αναμένεται να εκδοθεί, επίσης, και η Πράξη (ή Διάταξη) της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας με την οποία αναμένεται να ρυθμιστούν θέματα λειτουργίας με απώτερο σκοπό την πρόοδο της δίκης, η οποία -εν μέσω εντάσεων συγγενών θυμάτων και συνηγόρων περί ακαταλληλότητας- ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου με την εκφώνηση των πρώτων ονομάτων κατηγορουμένων.

Με την Πράξη της προέδρου και σε μια πρόσθετη προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των δικηγόρων ειδικά των θυμάτων της τραγωδίας, αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που θα καλυφθούν οι θέσεις από τους δικηγόρους και στη συνέχεια από τους συγγενείς θυμάτων και το κοινό.



