Η ΑΕΛ δεν δεν τα κατάφερε ούτε στο Περιστέρι όπου ήττήθηκε με 3-2 από τον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος υποδέχτηκε την ΑΕΛ Novibet στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League με τους Περιστεριώτες να επικρατούν με 3-2, υποχρεώνοντας τους «βυσσινί» στην τρίτη ήττα τους σε ισάριθμους αγώνες στο μίνι πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ μπήκε αποφασισμένη στον αγώνα και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση τρίποντο από το πρώτο κιόλας ημίχρονο πετυχαίνοντας τρία τέρματα. Ο Μπάκου βρήκε δύο φορές δίχτυα, ενώ και ο Μανσούρ πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και έτσι οι γηπεδούχοι πήραν σημαντικό προβάδισμα ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό, ο Τσούμπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 48′ με τους «βυσσινί» να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 51′ με το γκολ του Αποστολάκη να δίνουν νέο ενδιαφέρον στο ματς. Στο 80′ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ σε μια φάση που σήκωσε… θύελλα αντιδράσεων στους γηπεδούχους με αφορμή την αρχή της φάσης.

Οι Περιστεριώτες άντεξαν στην πίεση της ΑΕΛ μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης και κατάφεραν να πανηγυρίσουν το πολυπόθητο τρίποντο. Με αυτή τη νίκη ο Ατρόμητος ανέβηκε στην ένατη θέση και τους 34 βαθμούς, ενώ οι «βυσσινί» παρέμειναν στους 23 βαθμούς και την 12η θέση.

Ισορροπημένο ξεκίνημα στον αγώνα

Το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης κύλησε σε αργό τέμπο δίχως κάποια κλασσική ευκαιρία για αμφότερες τις ομάδες.

Σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην μάχη της παραμονής τόσο ο Ατρόμητος όσο και η ΑΕΛ ήταν αρκετά προσηλωμένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τους χώρους.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ήταν εκείνη που προσπάθησε να γίνει πιο απειλητικοί, ενώ οι γηπεδούχοι έψαξαν να χτυπήσουν στην κόντρα εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα των Μπάκου και Γιουμπιτάνα.

Ο Μπάκου άνοιξε το σκορ για τους Περιστεριώτες

Στο 17′ το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε… κεφάλι στην αναμέτρηση με τους Γιουμπιτάνα και Μπάκου να συνεργάζονται και ο δεύτερος να ανοίγει το σκορ.

Ο Γιουμπιτάνα βρήκε τον φορ του Ατρομήτου στην πλάτη της άμυνας των «βυσσινί» και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0.

Στο 20′ οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν και εκείνοι με την σειρά τους προϋποθέσεις για να ισοφαρίσουν αλλά ο Γκαράτε δεν έπιασε γεμάτα το σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι μπλόκαρε.

Ο Μανσούρ διπλασίασε το προβάδισμα

Στο 23′ ο Ατρόμητος βρήκε και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση αυτή τη φορά με τον Μανσούρ να είναι ο σκόρερ.

Ο Μίχορλ εκτέλεσε υποδειγματικά το κόρνερ από τα δεξιά και ο κεντρικός αμυντικός των Περιστεριωτών σηκώθηκε ανενόχλητος μέσα στην μεγάλη περιοχή και πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Ο Τούπτα στο 29′ μετά από πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, έκανε το δυνατό δεξί σουτ αλλά ο Γκουγκεσασβίλι ήταν ξανά σε ετοιμότητα παραχωρώντας κόρνερ.

«Χτύπησε» ξανά ο Μπάκου πριν από την ανάπαυλα

Λίγο πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο ο Ατρόμητος βρήκε και τρίτο γκολ στην αναμέτρηση με τον Μπάκου να είναι ξανά ο σκόρερ.

Ο Γερμανός επιθετικός κινήθηκε ξανά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ, πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο και σε κενή εστία έκανε το 3-0. Το γκολ ακυρώθηκε στην αρχή για οφσάιντ αλλά μετά από τον έλεγχο του VAR το τέρμα μέτρησε κανονικά.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες

Με το… καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν με τον Ατρόμητο να συνεχίζει με δέκα παίκτες μετά από την αποβολή του Στίβεν Τσούμπερ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στην αρχή ο Ελβετός μεσοεπιθετικός είχε τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμά του πάνω στον Αποστολάκη αλλά μετά από έλεγχο του VAR ο κ.Κατοίκος άλλαξε την απόφασή του και απέβαλε τον πρώην άσο της ΑΕΚ.

Ο Αποστολάκης έδωσε νέο ενδιαφέρον στον αγώνα

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΛ Novibet, αφού κέρδισε την αποβολή του Τσούμπερ, τρία λεπτά αργότερα πέτυχε και γκολ για την ομάδα του.

Ο Όλαφσον συνεργάστηκε άψογα από τα αριστερά της περιοχής με τον Τούπτα, ο Σουηδός μπακ έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Αποστολάκης με κοντινή προβολή μείωσε σε 3-1 για την ομάδα του στο 51′.

Ο Γκουγκεσασβίλι ύψωσε… τείχος

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν αλλά και στο σουτ του Πέρεζ όπως και σε εκείνου του Χατζηστραβού ο Γκουγκεσασβίλι με δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις διατήρησε το προβάδισμα των δύο γκολ.

Στο 55′ μετά από απομάκρυνση του Γεωργιανού τερματοφύλακα ο Τούπτα βρέθηκε σε σημείο βολής εντός της μεγάλης περιοχής με τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να λέει ξανά «όχι».

Στο 67′ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τον Ατρόμητο στο δεύτερο μισό, με τον Γιουμπιτάνα να αποφεύγει τον Ηλιάδη, να δοκιμάζει το αριστερό του από το ύψος της περιοχής, η προσπάθειά του όμως δεν προβλημάτισε τον Αναγνωστόπουλο.

Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ουκάκι

Η ΑΕΛ είχε ανεβάσει κατά πολύ την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, αφήνοντας παράλληλα αρκετούς χώρους, καθώς έψαχνε όσο το δυνατό πιο γρήγορα γκολ.

Αυτούς τους χώρους προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος, που μετά την αποβολή είχε υποχωρήσει σε πιο παθητικό ρόλο, αλλά ο Ουκάκι στο 70′ σπατάλησε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Ο Γιουμπιτάνα με κάθετη βρήκε τον Μπάκου, ο Γερμανός έδωσε την μπάλα δίπλα του στον Ουκάκι αλλά εκείνος από θέση τετ α τετ δεν κατάφερε να βρει εστία.

Ο Τούπτα μείωσε σε 3-2 – Έντονα παράπονα από τους γηπεδούχους

Η ΑΕΛ Novibet βρήκε και το δεύτερο γκολ που τόσο έψαχνε στο 80′ με τον Τούπτα να νικάει τον Γκουγκεσασβίλι, με τους Περιστεριώτες να έχουν έντονες αντιδράσεις με αφορμή την αρχή της φάσης.

Ο Κατοίκος συγκρούστηκε με τον Μουτουσαμί στο κέντρο του γηπέδου και από εκεί πήραν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων που στη συνέχεια έκαναν το 3-2.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα το σύνολο του Σάββα Παντελίδη είχε την κατοχή της μπάλας και τις επιθετικές πρωτοβουλίες όμως δεν κατάφερε να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Ατρομήτου και έτσι το 3-2 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2:

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (54′ Ουκάκι), Γιουμπιτάνα (72′ Καραμάνης), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ (45′ Μήτογλου), Τσούμπερ, Μουτουσαμί

Κώστας Ανδριανόπουλος, monobala.gr