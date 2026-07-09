Η ΑΕΛ περνά στον Ζήση Στυλιανό – Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις – Νέος προπονητής ο Λ. Βόκολος και γενικός αρχηγός ο Σ. Κυργιάκος

Νέα σελίδα από σήμερα για την ΑΕΛ καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης μεταβίβασης της ΠΑΕ και σηματοδοτείται η μετάβαση στη νέα εποχή του συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη στις 13:00 και στο ξενοδοχείο “Διβάνη”, κατά την οποία θα παρουσιαστούν επίσημα η νέα διοικητική δομή και οι βασικοί άξονες της επόμενης ημέρας για την ομάδα. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως νέος προπονητής θα είναι ο Λεωνίδας Βόκολος ενώ γενικός αρχηγός θα αναλάβει ο Σωτήρης Κυργιάκος που είναι θεσσαλός από τα Τρίκαλα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

“Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει ότι αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Divani Palace Λάρισας, με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παραστούν ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Ζήσης Στυλιανός, καθώς και ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μεταβίβασης.

Η εκδήλωση έχει αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί με παρουσία μόνο διαπιστευμένων εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της νέας διοικητικής πορείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet”.

kosmoslarissa.gr