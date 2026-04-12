Η Ανάσταση και το Πάσχα δεν έφεραν το τέλος του πολέμου στη Μ. Ανατολή – Άκαρπες οι συνομιλίες στο Πακιστάν

Άκαρπες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι διαπραγματεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και διήρκεσαν περίπου 21 ώρες, έφεραν στο ίδιο τραπέζι τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σε μια από τις πιο υψηλού επιπέδου απευθείας επαφές των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες, δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθούν οι βαθιές διαφωνίες.

Τα «αγκάθια» που οδήγησαν σε αδιέξοδο

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκαν:

το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

η άρση ή μη των αμερικανικών κυρώσεων

ο έλεγχος και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο

ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων και περιφερειακής επιρροής

Η αμερικανική πλευρά φέρεται να έθεσε «κόκκινες γραμμές» σχετικά με την εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών, ενώ η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για υπερβολικές απαιτήσεις, οδηγώντας τελικά σε αδιέξοδο.

Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχειρία

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη σκιά μιας εύθραυστης δίμηνης – και πιο πρόσφατα δύο εβδομάδων – εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας εγείρει φόβους για αναζωπύρωση των συγκρούσεων, σε έναν πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα και σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω της σημασίας του Περσικού Κόλπου για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο ρόλος του Πακιστάν και η επόμενη μέρα

Το Πακιστάν, που είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, επιχείρησε να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Παρά το αδιέξοδο, και οι δύο πλευρές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών, με τη διεθνή κοινότητα να καλεί σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και διατήρηση της εκεχειρίας.

Ένα αβέβαιο τοπίο

Η αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αναδεικνύει τη δυσκολία εξεύρεσης λύσης σε έναν πολυσύνθετο γεωπολιτικό γρίφο.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα κριθεί εάν θα υπάρξει νέα διπλωματική προσπάθεια ή αν η περιοχή θα οδηγηθεί σε έναν νέο κύκλο έντασης, με ευρύτερες συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

kosmoslarissa.gr