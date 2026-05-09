Η ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι μέσω ΤΕΠ – Πιλοτικό πρόγραμμα ξεκινά στη Λάρισα τον Ιούνιο με 50 ασθενείς

Ένα εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας κατ’ οίκον, με σημείο αναφοράς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ξεκινά τον Ιούνιο, με στόχο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ΤΕΠ της χώρας, αρχής γενομένης από το Κρατικό Νίκαιας, με το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία.

Τα παραπάνω δηλώνει, μιλώντας για το πρόγραμμα στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο Δημήτρης Μπαμπαλής, παθολόγος, εντατικολόγος, ειδικός στην Επείγουσα Ιατρική και διευθυντής του ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αφορμή για τη συνέντευξη, στάθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ανακουφιστική φροντίδα και την φροντίδα του τέλους της ζωής στην επείγουσα ιατρική που πραγματοποιήθηκε τέλη Απριλίου στη Λάρισα, υπό την καθοδήγηση γιατρών από τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια «Yale», «Emory» και «Northwestern».

Σε πρώτη φάση μόνο ογκολογικοί ασθενείς

Στο πρόγραμμα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκπαιδεύτηκαν Έλληνες επαγγελματίες υγείας. «Έχουμε εξασφαλίσει και την έγκριση από την Υγειονομική μας περιφέρεια, την 5η ΥΠΕ, προκειμένου να συγκροτηθούν ομάδες επαγγελματιών υγείας, στις οποίες κεντρικό ρόλο θα έχουν οι νοσηλευτές, που εκπαιδεύονται στην ανίχνευση των αναγκών ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι. Ωστόσο θα παρέχονται με ραντεβού υπηρεσίες ανακουφιστικής και στα ΤΕΠ, ημέρες που δεν εφημερεύουν.

Κάτι που θα έχει πολλαπλό όφελος, έτσι ώστε η εφημερία να αποσυμφορείται και να εξυπηρετούνται καλύτερα τα επείγοντα περιστατικά, αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς να μην συνωστίζονται για ανάγκες που είναι προβλέψιμες».

Στην αρχική φάση, το πιλοτικό πρόγραμμα θα αφορά περίπου 50 ασθενείς και όπως εξηγεί ο κ. Μπαμπαλής, τα περιστατικά σε αυτή τη φάση θα αφορούν ογκολογικούς ασθενείς, είτε σε αρχικά στάδια της νόσου, είτε στη διαχείριση του τέλους της ζωής, «με σκοπό από το 2027 να επεκταθούμε και σε άλλα απειλητικά για τη ζωή νοσήματα».

Δημοσίευση με ελληνική σφραγίδα στο «Palliative Care Report»

Πρόκειται για ένα καινοτόμο μοντέλο που στοχεύει στην πιο ολοκληρωμένη και ανθρώπινη προσέγγιση της φροντίδας, φέρνοντας τις υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον ασθενή, λέει ο κ. Μπαμπαλής, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η σχετική μελέτη έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό «Palliative Care Report», σε συνεργασία με επιστήμονες από το «Yale» και το «Northwestern» του Σικάγο, και έχει λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Ως κύριος ερευνητής της μελέτης ο κ Μπαμπαλής, εξηγεί ότι έχουν αντληθεί πολλά στοιχεία από διεθνή μοντέλα κατ’ οίκον νοσηλείας, τα οποία ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό.

«Ωστόσο, η ιδέα τού να είναι τα ΤΕΠ στο επίκεντρο, προέκυψε από το πάθος μας για την ανακουφιστική και από τη γνώση που αποκτήσαμε μέσα από διεθνείς συνεργασίες, με αμερικανικούς συνεργάτες. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το μοντέλο στην πράξη, ειδικά σε ό,τι αφορά το κόστος, για το οποίο η εκτίμησή μας είναι ότι θα κινηθεί πολύ χαμηλά. Αλλά αυτό θα αξιολογηθεί μέσα από το εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα. Σημαντικό είναι ότι μιλάμε για οργανωμένες, προγραμματισμένες επισκέψεις στο σπίτι, όπου αξιοποιούνται και εργαλεία τηλεϊατρικής.

Για παράδειγμα, διαθέτουμε εξοπλισμό που επιτρέπει τη μετάδοση ζωτικών σημείων και καρδιογραφήματος σε κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, ώστε ο γιατρός και η νοσηλευτική ομάδα να έχουν συνεχή εικόνα της κατάστασης του ασθενούς. Παράλληλα, υπάρχει και εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως αντλίες συνεχούς έγχυσης αναλγητικών, για βαριά περιστατικά που απαιτούν ανακουφιστική φροντίδα. Η εμπειρία δείχνει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των ασθενών χρειάζεται πραγματικά συνεχή νοσοκομειακή παρακολούθηση. Οι περισσότεροι μπορούν να υποστηριχθούν με ασφάλεια στο σπίτι, με σωστή οργάνωση και παρακολούθηση».

Γιατί η Λάρισα αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου

Στο ερώτημα πώς μπορεί η Λάρισα και γενικότερα η Θεσσαλία να εξελιχθεί σε κέντρο καινοτομίας στον χώρο της υγείας, ο διακεκριμένος επειγοντολόγος απαντά: «Η Λάρισα έχει αυτή τη δυνατότητα σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς εδώ και πολλά χρόνια έχει τις περισσότερες, δυστυχώς όχι δημόσιες, κλίνες αποκατάστασης στη χώρα και έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις νοσηλευτικές σχολές της χώρας. Έχει μια Ιατρική Σχολή , η οποία αναπτύσσεται σημαντικά και μία Νοσηλευτική Σχολή που επίσης αναπτύσσεται σημαντικά και με την οποία ως Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα στενές συνεργασίες.

Παράλληλα, βρήκαμε ουσιαστική ανταπόκριση στο πρόσωπο του περιφερειάρχη, κ. Κουρέτα, ο οποίος στήριξε με πάθος την πρωτοβουλία από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, υπάρχει ήδη η πρόθεση το πρόγραμμα να επεκταθεί, μετά την αρχική εξάμηνη λειτουργία του, και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Υπάρχει όμως, και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: στη Λάρισα οι αριθμοί των ασθενών είναι πιο διαχειρίσιμοι σε σχέση με την Αθήνα, γεγονός που την καθιστά ιδανικό περιβάλλον για την πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ