Η ανατριχίλα του εμφυλίου, οι σήραγγες της Εγνατίας, και τα γλέντια στις κατακόμβες

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Καλοκαιράκι. Περισσότερο φως, καλύτερη διάθεση. Αρκεί να φύγεις από την πόλη …

@ Ο εμφύλιος πόλεμος υπήρξε η πιο τραυματική περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αφήνοντας βαθιές πληγές στην ελληνική κοινωνία. Κλίμα φόβου, καχυποψίας και πολιτικής πόλωσης σημάδεψε τη δημόσια ζωή για πολλές δεκαετίες. Κι όμως το ΚΚΕ πηγαίνει σήμερα και κάνει εκδηλώσεις στον Γράμμο.

Ο αείμνηστος Λεωνίδας Κύρκος το είχε πει απερίφραστα: «σύντροφοι, ευτυχώς χάσαμε» …

^ Η Μαρία Παπαγιάννη, Λαρισαία, σύζυγος του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου, αποκαλύπτει, μιλώντας στην Καθημερινή, ότι ο σπουδαίος δημιουργός, που πέθανε το 2019 χτυπημένος από τον καρκίνο, είχε τακτοποιήσει τα πάντα πριν φύγει από τη ζωή. Στο γράμμα που της άφησε είχε ζητήσει στην κηδεία του να φοράνε λευκά, ενώ είχε επιλέξει ακόμα και η θέση της τεφροδόχου του να βρίσκεται ψηλά στη βιβλιοθήκη. Η επιθυμία του ικανοποιήθηκε…

$ Κάτι stress test πήρε το αυτί μας ότι έγιναν τελευταία σε μια ειδική κατηγορία τραπεζών. Μαύρα τα κράνα σε δυο από αυτές ….

& Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μαμάκου στις επόμενες εκλογές για τον Δήμο Λάρισας; Ούτε καν εικασίες δεν μπορούν να γίνουν. Μετά τις βουλευτικές το τοπίο των ενδιαφερομένων θα είναι πιο ευκρινές. Ωστόσο αν δεν βρεθεί κάποιος της προκοπής να μαζέψει τα συντρίμμια της πασοκοαριστεράς και τους λοιπούς δυσαρεστημένους της παρούσας διακυβέρνησης, προβλέπεται περίπατος για τον νυν δήμαρχο…

* Ο Νίκος Ράπτης (ο σχολάρχης) με ανάρτησή του παίρνει αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημα της ΕΛΑΣ. Ξεθύμανε ο έρωτας …..

@ Για το θέμα των απορριμμάτων και τον ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, ρωτήθηκε ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Νίκος Σακκάς, μιλώντας στο trikalaenimerosi.gr (Θοδωρής Σταμούλης). Απάντησε με καρφιά:

“Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος μετοχών στον νέο φορέα. Το ότι δε μετέχουμε στη διοίκηση του ΦοΔΣΑ είναι επιλογή μας.

-Για τα γεγονότα του 2025 οφείλουν να απαντήσουν στους πολίτες της δυτικής Θεσσαλίας, όσοι τα εμπνεύστηκαν, τα δημιούργησαν και τα υλοποίησαν με τον τρόπο τους…”

Η συνέντευξη εδώ.

*Ολοκλήρωσε ευδοκίμως τη δικαστική της σταδιοδρομία η Ελένη Κονταξή, σύζυγος του Λαρισαίου δικηγόρου Κώστα Ευθυμίου, η οποία αποχώρησε από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας υπηρετήσει ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Ο δήμαρχος Καλαμπάκας θρονιάστηκε στον θώκο του και έβαλε απέναντι τον υπουργό.

Ούτε καν να τηρήσει στοιχειωδώς το σαβουάρ βίβρ επιλέγοντας την αντικριστή καρέκλα.

Άρχων …

$ «Με το ζόρι …vegan μας έκανε η κυβέρνηση». Πετυχημένος τίτλος για τις ανατιμήσεις στο κρέας.

@ Όσο το θέρος αυξάνει την κίνηση στην Εγνατία Οδό, πληθαίνουν και τα περιστατικά των καθυστερήσεων τα οποία βασανίζουν τους διερχόμενους οδηγούς.

Το Σαββατοκύριακο ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος – ο οποίος έχει ήδη περιέλθει στην ΤΕΡΝΑ -, έκλεισε δυο φορές προς την κατεύθυνση της Ηπείρου λόγω βλαβών σε οχήματα που κινούνταν μέσα σε σήραγγες.

Το οδόστρωμα είναι σε άθλια κατάσταση καθώς δεν έχει συντηρηθεί ποτέ από την ημέρα που κατασκευάστηκε διότι το δημόσιο νοιάζονταν ελάχιστα.

Μόνο που τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζουμε. Τα τούνελ στην Εγνατία δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και ως εκ τούτου παραμένουν απιστοποίητα. Η διέλευση γίνεται με τη βοήθεια του …θεού. Η ΤΕΡΝΑ – που ανέλαβε και τη συντήρηση του δρόμου -, για να έχει τα νώτα της καλυμμένα, αποφάσισε να μονοδρομήσει τις σήραγγες ώστε να μετριάσει τους κινδύνους. Έκτοτε ουρές και ταλαιπωρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Αν τυχόν και χαλάσει όχημα μέσα σε σήραγγα οπλιστείτε με υπομονή.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος πως όλα τα προηγούμενα χρόνια οι σήραγγες λειτουργούσαν με δυο λωρίδες, όντας χωρίς πιστοποίηση; Η απάντηση είναι απλή: Όταν αφεντικό είναι το δημόσιο όλα επιτρέπονται …

& Ο Δήμος Κιλελέρ μοίρασε μπάνερ για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου, αποκλείοντας το kosmoslarissa.gr και το thessalianews.gr. Το έκανε πέρυσι το επανάλαβε και φέτος.

Κακό πράγμα η αδικία κύριε δήμαρχε…

% O μητροπολίτης Τρίκκης Χρυσόστομος απαγορεύει τα γλέντια την ώρα του Εσπερινού, εκείνα που γίνονται στις εκκλησίες την παραμονή για τη γιορτή της ενορίας.

Προβλέπεται …παρανομία, οι φανατικοί του κλαρίνου θα καταφύγουν σε βίλες και άλλες μυστικές τοποθεσίες. Όπως οι πρώτοι χριστιανοί στις κατακόμβες …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

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