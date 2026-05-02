Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού καθιστά τα πατίνια επικίνδυνα – Τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί στη Λάρισα

Αυξανόμενο προβληματισμό προκαλούν και στη Λάρισα τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται όλο και συχνότερα περιστατικά τραυματισμών, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Το θέμα φέρνει στη επικαιρότητα με δραματικό τρόπο το περιστατικό με τον θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία. Η μεγάλη διάδοση των ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως μεταξύ νέων και ανηλίκων, έχει φέρει στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας, ελλιπούς προστασίας και τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό στη Λάρισα σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες στον κυκλικό κόμβο του ΑΤΑ, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του πατινιού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αντίστοιχο τροχαίο είχε καταγραφεί και τον περασμένο Ιούλιο στη λεωφόρο Καραμανλή, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του πατινιού και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στον Πλατύκαμπο Λάρισας, δύο νεαροί ηλικίας 21 και 15 ετών τραυματίστηκαν όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα. Ενώ και στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ιουστινιανού, είχε σημειωθεί σύγκρουση μηχανής με πατίνι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του πατινιού.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια γενικότερα ανησυχητική εικόνα πανελλαδικά. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα, ενώ μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα.

Στη Λάρισα, αστυνομικοί και διασώστες επισημαίνουν πως πολλά ατυχήματα σχετίζονται με την απουσία προστατευτικού εξοπλισμού, την κίνηση πατινιών σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αλλά και την παραβίαση βασικών κανόνων κυκλοφορίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που ανήλικοι κινούνται χωρίς κράνος ή ακόμη και ανά δύο πάνω σε ένα πατίνι, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr