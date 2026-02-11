Η απόφαση-“μπλόκο” του Αρείου Πάγου για μεταφορά της δίκης των Τεμπών

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ύψωσε «δικαστικό τείχος» στα αιτήματα για άμεση μεταφορά της διαδικασίας εκτός Λάρισας.

Με την υπ’ αριθμ. 149/2026 απόφασή του, το σκεπτικό της οποίας αποκαλύπτει σήμερα το dikastiko,gr, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση οικογενειών θυμάτων, «οχυρωμένο» πίσω από μια αυστηρά τυπική ερμηνεία του νόμου.

Το τυπικό κώλυμα

Σύμφωνα με την απόφαση, που φέρει την υπογραφή της Αντιπροέδρου Αγάπης Τζουλιαδάκη και του Εισηγητή Γεωργίου Μικρούδη, η αίτηση των συγγενών δεν εξετάστηκε επί της ουσίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό: «Η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, αφ’ ενός διότι υποβάλλεται από μη δικαιούμενο πρόσωπο, αφ’ ετέρου διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν προβλέπονται στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους του άρθρου 135 ΚΠΔ».

Ωστόσο, η συνήγορος των οικογενειών Μπόζο, Κυριακίδη και Παπαϊωάννου, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, είχε διασφαλίσει τη θεσμική θωράκιση του αιτήματος κοινοποιώντας το στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Με τον τρόπο αυτό είχαν ήδη τεθεί υπόψη της εισαγγελικής αρχής τα δεδομένα που θα επέτρεπαν στην ίδια την Εισαγγελία να αναλάβει την πρωτοβουλία της παραπομπής του θέματος στον Άρειο Πάγο. Ωστόσο, η εισαγγελική αρχή δεν προχώρησε στη σχετική αυτεπάγγελτη κίνηση, με αποτέλεσμα η αίτηση των οικογενειών να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ως στερούμενη αυτοτελούς νομικής βάσης και να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Το «παράθυρο» για τη μεταφορά

Παρά το «μπλόκο», η απόφαση περιλαμβάνει μια κρίσιμη νομική παραδοχή που αφήνει ένα «παράθυρο» ανοιχτό για το μέλλον. Περιγράφοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η αλλαγή έδρας, ο Άρειος Πάγος σημειώνει στο σκεπτικό του: «Συντρέχουν δε τέτοιοι λόγοι, όταν από τη διεξαγωγή της δίκης στον τόπο όπου αυτή εκκρεμεί, πιθανολογείται κίνδυνος επεισοδίων, που θα προκαλέσουν δυσχέρειες στη διεξαγωγή της δίκης και θα επιτείνουν τα προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης».

Αυτή η αναφορά είναι το «κλειδί»: Εάν κατά την έναρξη της διαδικασίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» διαπιστωθεί αδυναμία διασφάλισης της τάξης, το σκεπτικό της απόφασης ανοίγει τον δρόμο για επανεξέταση της έδρας, αρκεί η κίνηση να γίνει από την Εισαγγελία.

Τι ζήτησαν οι οικογένειες

Η αίτηση, που έλαβε τη στήριξη της πλειονότητας των συγγενών των θυμάτων, δεν περιορίστηκε στην αυτονόητη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία που συνεπάγεται η διεξαγωγή της δίκης μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά έθεσε μετ’ επιτάσεως κρίσιμα ζητήματα ουσίας:

Ακαταλληλότητα υποδομών και ασφάλεια: Υπογραμμίστηκε ότι το συγκρότημα στη Λάρισα δεν διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές για να φιλοξενήσει με ασφάλεια εκατοντάδες διαδίκους, δεκάδες κατηγορουμένους και τα διεθνή ΜΜΕ. Επισημάνθηκε η απουσία κρατικού αερολιμένα που να εξυπηρετεί άμεσα την πρόσβαση, αλλά και η έλλειψη επαρκών χώρων που να διασφαλίζουν την ομαλή και αξιοπρεπή παραμονή των παρισταμένων.

Η ανάγκη για διεθνοποίηση της δίκης: Οι συγγενείς τόνισαν ότι μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και περιλαμβάνει θύματα ξένης υπηκοότητας, απαιτεί μια έδρα που να διευκολύνει τη διεθνή δημοσιότητα και την παρουσία ξένων παρατηρητών. Η Λάρισα, όπως υποστήριξαν, δυσχεραίνει αντικειμενικά την ευρεία κάλυψη της διαδικασίας.

Οι συγγενείς τόνισαν ότι μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και περιλαμβάνει θύματα ξένης υπηκοότητας, απαιτεί μια έδρα που να διευκολύνει τη διεθνή δημοσιότητα και την παρουσία ξένων παρατηρητών. Η Λάρισα, όπως υποστήριξαν, δυσχεραίνει αντικειμενικά την ευρεία κάλυψη της διαδικασίας. Ο κίνδυνος επεισοδίων και έντασης: Προειδοποίησαν ότι η φόρτιση στην τοπική κοινωνία είναι τέτοια, που η διεξαγωγή της δίκης σε έναν χώρο που δεν είναι “ουδέτερος” ή επαρκώς οχυρωμένος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις

Τι απάντησε ο Άρειος Πάγος

Η απάντηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ωστόσο, βασίστηκε στην τυπική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.«Στην προκειμένη περίπτωση ελλείπει η προβολή ισχυρού λόγου δημόσιας ασφάλειας και τάξης που να επιβάλλει την αιτουμένη παραπομπή, ενώ η επικαλούμενη ανάγκη μετακίνησης των διαδίκων και των μαρτύρων και η ψυχική και σωματική ταλαιπωρία αυτών δεν συνιστούν σοβαρούς λόγους, σχετικούς με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη» κρίνοντας ότι τυχόν μεταφορά θα προκαλούσε «περαιτέρω σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης».

Mαίρη Χατζηκωνσταντίνου: Ασφαλιστικές δικλίδες για άμεση έναρξη της δίκης

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφορικά με το αίτημά μας για μεταφορά της δίκης ήταν απορριπτική καθαρά για τυπικούς λόγους. Το απαράδεκτο δεν αφορά λόγο δικού μας λάθους ή δικής μας αστοχίας, αφορά καθαρά την αδυναμία της εισαγγελικής αρχής της Λάρισας εγκαίρως να ζητήσει και να αιτιολογήσει τη μεταφορά. Προφανώς η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας θεωρεί ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί η δίκη και ότι τα δικά μας αιτήματα και οι αιτιάσεις δεν ήταν βάσιμα.

Όπως όμως βλέπει κάποιος, η απόφαση αυτή αφήνει και ένα ανοιχτό παράθυρο, σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια και τίθενται θέματα ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο χώρος στον οποίο έχει οργανωθεί η δικαστική αίθουσα, δεν είναι αντάξιος του μεγέθους της τεράστιας δίκης που θα ξεκινήσει, των πολλών θυμάτων, των πολλών συγγενών, των πολλών μαρτύρων και των πολλών κατηγορουμένων που πρέπει να φιλοξενήσει.

Εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξουν αντιδράσεις, να μην υπάρξουν διαδηλώσεις, να μην υπάρξουν επεισόδια που θα αναγκάσουν την ανώτατη αρχή, τον Άρειο Πάγο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μεταφέρουν τη δίκη σε δεύτερο χρόνο και να μη γίνουν αιτία για περισσότερες καθυστερήσεις στη δίκη. Η δίκη θα πρέπει να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου με όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες για όλους: κατηγορούμενους, συγγενείς, δικαστές και συνηγόρους.»

