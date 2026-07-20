Η «Αρπαγή της Περσεφόνης» – μια παράσταση …”εν κρυπτώ” σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας

Υπάρχουν παραστάσεις που αξίζουν να γεμίσουν ένα θέατρο. Και υπάρχουν παραστάσεις που καταφέρνουν να… εξαφανιστούν πριν καν τις μάθει το κοινό.

Η «Αρπαγή της Περσεφόνης», μια παραγωγή υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Κι όμως, στη Θεσσαλία ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ανεβαίνει. Όχι επειδή δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, αλλά επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού φρόντισε να κρατήσει την είδηση σχεδόν… μυστική.

Η διάθεση των δωρεάν προσκλήσεων ανατέθηκε στη Λυρική Σκηνή μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου –όπως αναφέρεται– οι θέσεις εξαντλήθηκαν εδώ και καιρό. Πόσοι όμως Λαρισαίοι ή Θεσσαλοί ενημερώθηκαν έγκαιρα; Και γιατί δεν προβλέφθηκε η διάθεση ενός αριθμού προσκλήσεων μέσω του Δήμου Λαρισαίων ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να έχουν προτεραιότητα και οι άνθρωποι που ζουν δίπλα στο ίδιο το μνημείο;

Γιατί, όσο κι αν η παραγωγή έρχεται από την Αθήνα, το Αρχαίο Θέατρο δεν μεταφέρθηκε από εκεί. Βρίσκεται στη Λάρισα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλία και ανήκει πρωτίστως στην τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί οι κάτοικοι της πόλης να ενημερώνονται τελευταίοι – ή και καθόλου – για μια παράσταση που φιλοξενείται στην αυλή τους.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr

Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός

Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η επιστροφή επαναπροσεγγίζει τον αρχαίο μύθο μέσα από μια σύγχρονη, σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη οπτική.

Η παράσταση εστιάζει όχι στην αρπαγή αλλά στις συνέπειές της: τραύμα, βίαιη ενηλικίωση και επιστροφή σε έναν κόσμο που, ενώ δεν είναι πια ο ίδιος, προσπαθεί να συνεχίσει σαν να μη συνέβη τίποτα – συγκαλύπτοντας τη βία ως κανονικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Περσεφόνη, σε έναν μύθο όπου τη μοίρα της φαίνεται να καθορίζουν οι επιθυμίες άλλων: του άντρα της, της μητέρας της, του Δία. Η σχέση μητέρας και κόρης γίνεται πεδίο σύγκρουσης, καθώς η Δήμητρα αδυνατεί να επαναφέρει την Περσεφόνη στη θυγατρική της και μόνο υπόσταση.

Συνδυάζοντας λόγο, κίνηση και ζωντανή μουσική η παράσταση δημιουργεί ένα σκηνικό σύμπαν όπου οι θεοί λειτουργούν ως φορείς εξουσίας, πόθου και ελέγχου. Με αιχμηρή σύγχρονη ματιά, το έργο συνομιλεί με ζητήματα έμφυλης βίας, τραύματος και εξουσίας, αναζητώντας την επιστροφή μετά την απώλεια.

Ώρα έναρξης 20:50

Συντελεστές

Σύλληψη, σκηνοθεσία

Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Κείμενο

Γιώργος Δασκαλάκης

Σκηνικά

Geurt Holdijk – House of Architects

Κοστούμια

Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Μουσική

Μιχάλης Παρασκάκης

Χορογραφία

Αλέξης Φουσέκης

Σχεδιασμός φωτισμών

Βασίλης Αποστολάτος

Ερμηνεύουν

Διαμαντής Αδαμαντίδης, Ιφιγένεια Βαρελά, Μιχαήλ Μελίσσης, Wendell Jaspers

Εκτέλεση παραγωγής

Τσαμπίκα Κωτούλα

ΑΜΚΕ

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