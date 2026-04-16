Η Βιολάντα ζητά από την πολιτεία να επισπεύσει τις αδειοδοτήσεις – Χωρίς δουλειά θα σταματήσει να πληρώνει

Νέο αίτημα αποφυλάκισης θα καταθέσουν στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα” Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, καθώς χθες απορρίφθηκε η αίτηση. Αυτό έκανε γνωστό σήμερα το πρωί στη Λέσχη 97,6 ο ένας εκ των δύο συνηγόρων, ο δικηγόρος κ. Γιώργος Παναγιώτου.

«Απορρίφθηκε το αίτημα που είχε κατατεθεί και ήδη ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων. Το σκεπτικό απόρριψης κατά την άποψη του ανακριτή είναι ότι είναι ύποπτος και επικίνδυνος να τελέσει νέα συναφή αδικήματα, κάτι που δεν έχει καμία βάση στήριξης στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και γενικότερα στη δικογραφία και στην οποιαδήποτε διάσταση αυτής της υποθέσεως.

Είναι μια απόφαση που δεν στέκει νομικά και ουσιαστικά. Για αυτό έγινε η προσφυγή. Είναι αδιανόητο να θεωρείται ότι αν αφεθεί ελεύθερος ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα διαπράξει νέα αδικήματα, δηλαδή και νέα έκρηξη στο εργοστάσιο του που αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις τελούν υπό τον αυστηρό έλεγχο της πολιτείας και των υπηρεσιών και όταν θα ανοίξουν θα έχει τις αυστηρές εγγυήσεις της.

Σε 20 με 30 ημέρες θα υπάρχει η κρίση του Συμβουλίου.

Τρεις μήνες τώρα που δε λειτουργούν οι εγκαταστάσεις – πλην της Λάρισας- οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά, έλαβαν το δώρο Πάσχα και αναμένουμε από την Περιφέρεια και τον Δήμο να επισπευστούν οι διαδικασίες για να ανοίξει η εταιρεία ώστε να απασχοληθεί το προσωπικό, διότι αν συνεχιστεί η κατάσταση δε θα μπορεί να τους πληρώνει.

Η υπόθεση της Βιολάντα έχει και κοινωνική διάσταση και ακόμα δεν έχει φανεί, διότι το προσωπικό πληρώνεται. Τον επόμενο μήνα, ενδεχομένως δε θα μπορεί να πληρώσει το προσωπικό και οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στο φάσμα της ανεργίας.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τις οικογένειες των θυμάτων τηρούνται, όπως και στο επίπεδο των αποζημιώσεων γίνονται συζητήσεις με κάποιες από τις οικογένειες.».

