Η Γεωργία Αβέλα πρόεδρος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Σαμαριναίων Λάρισας

Μετά τις εκλογές της 29ης Μαρτίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σαμαριναίων Λάρισα συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεωργία Αβέλα

Αντιπρόεδρος: Θάνος Μαντέλας

Γραμματέας: Ευρυδίκη Μήλιου

Ταμίας: Μαρία Γκαμπέτα

Έφορος: Ειρήνη Τεκούση

Μέλη: Θεοδόσης Δώτας, Αθανασία Ζαγκότη

Αναπληρωματικό μέλος: Νίκος Σιούμκας

Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου, μετά τη διαδικασία των εκλογών στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 μέλη και φίλοι του συλλόγου.