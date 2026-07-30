Η Γεωργιάδου άλλαξε όψη – Επίσκεψη Μαμάκου και δηλώσεις για την ανάπλαση του δρόμου

Στην κυκλοφορία έχει παραδοθεί εδώ και λίγες ημέρες η οδός Γεωργιάδου, με τα έργα αναβάθμισης και ανάπλασης της οδού να έχουν ολοκληρωθεί, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα μιας από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της Λάρισας. Να σημειωθεί ότι τα έργα περιλάμβαναν και παρεμβάσεις στις οδούς Δήμητρας και Νίκης, ενώ αποτελούν τμήμα του ευρύτερου έργου του Δήμου Λαρισαίων για τη διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας.

Όπως μας ενημερώνει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου, στην οδό Γεωργιάδου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΤΥ, κ. Αθανάσιο Πατσιούρα και τον επιβλέποντα του έργου, εκ του Τμήματος Οδοποιίας, κ. Γεώργιο Σκουμή.

«Μια πόλη αποκτά ταυτότητα μέσα από τους δημόσιους χώρους της. Με συγκεκριμένο σχέδιο και στόχευση, δημιουργούμε βήμα-βήμα το μεγαλύτερο δίκτυο νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων χώρων που γνώρισε η Λάρισα, εδώ και πολλές δεκαετίες. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην οδό Γεωργιάδου, μια από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης μας αλλάζει μορφή, αποκτά λειτουργικότητα και παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στη μετακίνηση των πεζών -ιδιαίτερα όσων μεταβαίνουν από και προς το υπεραστικό ΚΤΕΛ», σημειώνει ο κ.Μαμάκος, με αφορμή την επίσκεψη.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν στην ανάπλαση πεζοδρομίων, τη δημιουργία νησίδας, καθώς και διαβάσεων για την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Παράλληλα, προηγήθηκαν εργασίες αναδιάταξης των δικτύων κοινής ωφελείας, ενώ οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με πλήρη ασφαλτόστρωση, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 μ2 (από Δήμο και ΔΕΥΑΛ), από το τμήμα λίγο μετά τη συμβολή με την Ολύμπου, μέχρι και τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αχιλλίου.

Το σύνολο των παρεμβάσεων

Στο πλαίσιο του έργου της διασύνδεσης των μνημείων, έχουν γίνει παρεμβάσεις, από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, σε ένα ευρύτατο πλέγμα οδών:

l Ταγματάρχου Βελησσαρίου (Κύπρου – Παλαιστίνης)

l Κενταύρων (Τ. Τσιόγκα – Κύπρου)

l Μανωλάκη (Βενιζέλου – Κύπρου)

l Γεωργιάδου (Ολύμπου – Ξάνθου)

l Μελετίου (Μανωλάκη – Κενταύρων)

l Εργατικής Πρωτομαγιάς (Κενταύρων – Ταγματάρχου Βελησσαρίου)

l Ταγματάρχου Βελησσαρίου (Τ. Τσιόγκα – Κύπρου)

l Παλαιστίνης (Αριστείδου – Σκ. Σούτσου)

l Ηφαίστου (Ταγματάρχου Βελησσαρίου – Κενταύρων)

l Δήμητρας (Βύρωνος – Γεωργιάδου)

l Νίκης (Δήμητρας – Ολύμπου)

Υπενθυμίζεται ότι το έργο ήταν συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 3,74 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.