Η δίκη για τα βίντεο είναι παρωδία επιμένει η Καρυστιανού από Λάρισα

Στη Λάρισα βρέθηκε ξανά σήμερα Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού για να παραστεί στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, εξαπολύοντας για ακόμη μια φορά σφοδρά πυρά.

«Δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο, απ’ τα οποία απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι ακούμπησαν τα βίντεο, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που συνόδευαν τους αστυνομικούς της ΔΕΕ, για να μας δώσουν τις πληροφορίες: τελικά πού πήγαν αυτά τα εξαφανισμένα βίντεο. Επίσης, λείπουν και μάρτυρες από την πλευρά της Interstar, οι οποίοι βρήκανε τα βίντεο δύο χρόνια μετά κι έκαναν όλη τη διαδικασία. Είναι δυνατόν να γίνεται μία δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή; Η μόνη λέξη που μου έρχεται είναι ότι είναι μια δίκη-παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε. Χωρίς όμως να σταματήσουμε με να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται. Συμμετέχουμε μεν, αλλά αντιδρούμε δε», ανέφερε η κ. Καρυστιανού.

Αναφορικά με τις εκταφές η κ. Καρυστιανού τόνισε: «Φανταστείτε μία εισαγγελέας, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών, και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές ακριβώς για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας. Έχει στα χέρια της λοιπόν, από τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται για να αποδειχθεί ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, έχει από εμάς τα υπομνήματα με τις συγκεκριμένες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνουμε τις εκταφές, όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, όχι δηλαδή να καταλάβουμε από τι πέθαναν οι άνθρωποι, αλλά να κάνουμε DNA, να δούμε τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν.

Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Καμιά φορά νομίζω ότι όχι στην Ευρώπη, ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην Κολομβία, ούτε πουθενά δε θα γίνονταν τέτοια αίσχη, για να μην πω ότι βγαίνει μετά ο Άρειος Πάγος και αντί να διορθώσει τα πράγματα, στηρίζει την εισαγγελέα. Προφανώς γιατί όλα είναι ενορχηστρωμένα από ένα κακόβουλο αφεντικό που συνεχίζει να δίνει εντολές».