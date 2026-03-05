Η δίκη κινεί την αγορά, η ΕΛΜΕΤ και το ΝΑΤΟ, και οι «περιπέτειες της Πέππα»

Καλημέρα

Όπου και να ρίξουμε το βλέμμα μας στον πόλεμο καταλήγουμε. Μούδιασμα επικρατεί στην αγορά για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια στην ενέργεια και στα καύσιμα είναι αναπόφευκτη, ενώ δεδομένα θεωρούνται τα προβλήματα στο εμπόριο και η αβεβαιότητα στην οικονομία. Η μεγάλη ζημιά όμως ενδεχομένως να προέλθει από τον Τουρισμό, από τον οποίο η χώρα εισπράττει περισσότερα από 20 δις ευρώ, ετησίως.

Ας ελπίσουμε το κακό να τελειώσει σύντομα…

@ Πλησιάζει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και ήδη στη Λάρισα παρατηρείται κινητικότητα σε πολλά επίπεδα, κυρίως στην τοπική αγορά, όπου καταγράφονται προκρατήσεις σε ξενοδοχεία από δικηγόρους, δημοσιογράφους, αλλά και συγγενείς των θυμάτων. Κάποιοι, μάλιστα, έχουν φροντίσει να νοικιάσουν σπίτια για τη διαμονή τους καθώς η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πάνω από δυο χρόνια.

Κερδισμένη βεβαίως και η εστίαση. Με όλον αυτόν τον «πληθυσμό», αν κάποιος έστηνε ένα… τσιπουράδικο (έστω και λυόμενο) στα χωράφια απέναντι από το Γεώπολις, δεν θα έβγαινε χαμένος…

$ Σε πολύ προσοδοφόρο μαγαζί εξελίσσεται η «ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ» του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου. Από το κιτρινόμαυρο ποτάμι των οπαδών της ΑΕΚ που εισέρρευσε την Κυριακή στην πόλη, η ομάδα εισέπραξε 500.000 ευρώ από τα εισιτήρια, ενώ υπολογίζεται ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν στην τοπική αγορά περί το ένα εκατομμύριο. Έψαχναν φαγητό φτάνοντας μέχρι τα Καλά Νερά …

% Η αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη. Ο ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει μετονομαστεί σε Allwyn, κατέχει μερίδιο 60% και η Novibet 17%.

Η Allwyn και η Novibet ανακοίνωσαν πως δεν θα προχωρήσουν στην εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προσέκρουσε στις αντιρρήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν χάλασε και ο κόσμος …

$ Μια θεατρική επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη που το περασμένο καλοκαίρι έφερε στο Κηποθέατρο της Λάρισας την παιδική παράσταση «Οι περιπέτειες της Πέππα», τιμωρήθηκε από την Δημοτική Επιτροπή με πρόστιμο 1.500 ευρώ διότι οι αφίσες της, πέρα από νόμιμα διαφημιστικά πλαίσια του δήμου, βρέθηκαν παρανόμως και σε στύλους φωτισμού. Οι αντιρρήσεις της για το συμβάν δεν έγιναν δεκτές αλλά κρίνονται …χαριτωμένες: “….η συγκεκριμένη αφίσα αφαιρέθηκε από την αρχική της θέση από ανταγωνιστή (δικό μας ή του διαφημιστή) και τοποθετήθηκε σε μη προβλεπόμενο χώρο, προκειμένου να δημιουργηθεί εκ του μη όντως, το συγκεκριμένο θέμα… ”.

& Μετά το Πάσχα και πριν το καλοκαίρι αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, λένε οι γνωρίζοντες. Στην 5μελή οργανωτική επιτροπή συμμετέχει και ένας θεσσαλός, ο Τρικαλινός φαρμακοποιός Γιάννης Χάϊδος. Μάλιστα η Επιτροπή απέκτησε πρόσφατα και δικά της γραφεία στην Αθήνα, όχι μακριά από την Αμαλίας όπου και το στρατηγείο του Τσίπρα.



Το φράγμα Ληθαίου, κοντά στην Καλαμπάκα, είναι ένα αρδευτικό και αντιπλημμυρικό έργο, που κατασκευάστηκε για να συγκεντρώνει τα νερά του Ληθαίου ποταμού. Θα τα αξιοποιεί για τη γεωργία της περιοχής ενώ σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων θα ρυθμίζει την απορροή των νερών του ποταμού.

Λίγο πριν τεθεί σε λειτουργία ετοιμάζεται να εξοπλιστεί με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις υπερχείλισης και όχι μόνο. Οι σειρήνες και τα συναφή θα κοστίσουν, μέσω διαγωνισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τις 250.000 ευρώ.

$ Τουρκοφάγοι και λοιποί υπερπατριώτες έχουν πάθει παράκρουση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν τους βολεύει ότι στείλαμε αεροπλάνα και βαπόρια στην Κύπρο. Ακούγονται παλαβομάρες. Ο Νατσιός της «Νίκης» κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το μόνο που κάνει είναι να … «κρατάει φανάρι». Δηλαδή τι να κάνουμε; Να ορμήσουμε και εμείς; …

% Πιο κοντά στο ΠαΣοΚ, γράφουν τα ΝΕΑ, φέρνει τον Γιάννη Ραγκούση η διαφοροποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Ελληνικής δύναμης που εστάλη στην Κύπρο. Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με όσα λέγονται τελευταία ότι οι σχέσεις του με τον Τσίπρα δεν είναι στα καλύτερά τους. Θα ήταν σίγουρα πρωτότυπο αν ο Ραγκούσης επέστρεφε στο ΠαΣοΚ και η σύζυγός του, βουλευτής Μαρίνα Κοντοτόλη, πολιτεύονταν με το κόμμα Τσίπρα στα Τρίκαλα …

@ Πολίτης στη Θεσσαλονίκη κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του. Οι αρχές του δήμου τον εντόπισαν από το αυτοκόλλητο πάνω στη συσκευασία όπου αναγράφονταν τα στοιχεία του παραλήπτη. Καλό θα ήταν να αρχίζουν να το εφαρμόζουν και οι θεσσαλικοί δήμοι …

^ Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων (ΕΛΜΕΤ) ζητάει με ανακοίνωσή της «να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή και να κλείσουν οι βάσεις NATO που χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου». Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες και έχει προβληματίσει το ΝΑΤΟ. Αν μέχρι το απόγευμα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί σημαίνει ότι η παρέμβαση της ΕΛΜΕΤ έπιασε τόπο …

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa