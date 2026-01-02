Η ΔΕΥΑΛ προσέλαβε πληροφορικάριο – έπονται άλλες 32 προσλήψεις προσωπικού

Με την πρώτη πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ κάνει «ποδαρικό» το νέο έτος στη ΔΕΥΑΛ, καθώς η διοίκηση καλωσόρισε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στις τάξεις του προσωπικού τον Νικόλαο Παναγιώτου, που αναλαμβάνει υπηρεσία ως Τεχνολόγος Πληροφορικής (ΤΕ) στη Δημοτική Επιχείρηση.

Ο κ.Παναγιώτου ορκίστηκε παρουσία του Δημάρχου Λαρισαίων και Προέδρου της ΔΕΥΑΛ, κ.Θανάση Μαμάκου, του Αντιπροέδρου, κ.Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου και του Γενικού Διευθυντή, κ.Δημήτρη Σαββοργινάκη, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ, τον Αύγουστο του 2024 έλαβε απόφαση να προχωρήσει η υπηρεσία στη δημιουργία ψηφιακού οργανογράμματος. Επακόλουθο αυτής της απόφασης είναι η ΔΕΥΑΛ, για πρώτη φορά στην 100ετή ιστορία της να προσλάβει υπάλληλο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα την Προκήρυξη 1ΓΒ/2025.

Επιπλέον, έχουν ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΣ και το ΑΣΕΠ οι προσλήψεις 32 ακόμα ατόμων διαφόρων εκπαιδευτικών κατηγοριών και ειδικοτήτων οι οποίες θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.