Η ΔΕΥΑΛ συμμορφώθηκε με την σύσταση της ΡΑΑΕΥ και άλλαξε την τιμολόγηση στο νερό

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), είχε κάνει προ μηνών αποδεκτή διαμαρτυρία Λαρισαίου καταναλωτή ο οποίος είχε καταγγείλει την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) για αδικαιολόγητες χρεώσεις στο νερό.

Εκείνη η μέθοδος τιμολόγησης της ΔΕΥΑΛ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο που ακολούθησε, θεωρήθηκε παράνομη. Και αυτό διότι μόλις οι καταναλωτές ξεπερνούσαν το όριο μίας κλίμακας κατανάλωσης, χρεώνονταν με την υψηλότερη τιμή όχι μόνο για τα επιπλέον κυβικά αλλά για όλο τον όγκο νερού που είχαν καταναλώσει. Έτσι, ακόμη και μια μικρή υπέρβαση οδηγούσε σε φουσκωμένους λογαριασμούς, πολύ πέρα από τα πραγματικά δεδομένα.

Η Αρχή, αφού επέβαλε στη ΔΕΥΑΛ την κύρωση της σύστασης, απαίτησε την άμεση εφαρμογή της ορθής κλιμακωτής τιμολόγησης: δηλαδή, αυξημένη χρέωση μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο.

Η είδηση σήμερα είναι ότι η ΔΕΥΑΛ συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Αρχής και πλέον χρεώνει κλιμακωτά, ανάλογα με την κατανάλωση.

