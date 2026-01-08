Η εικόνα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Θεσσαλία

Η εικόνα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αποτυπώνει μια αγορά που κινείται δυναμικά στο ψηφιακό περιβάλλον, με άλλους προορισμούς να ωριμάζουν και άλλους να «ανεβαίνουν», την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι online πλατφόρμες καταγράφουν εκρηκτική ανάπτυξη.

Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διανυκτερεύσεις μέσω Airbnb, Booking και Expedia αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς σε βάθος διετίας, η Ελλάδα ξεχωρίζει όχι μόνο για τους απόλυτους αριθμούς, αλλά κυρίως για τη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης, που εκτείνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τους κατεξοχήν τουριστικούς νησιωτικούς προορισμούς.

Όπως προκύπτει από έρευνα της Eurostat για το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2025, η Αττική διατηρεί αδιαμφισβήτητη πρωτιά, με περισσότερες από 3 εκατ. διανυκτερεύσεις για τις οποίες έγινε κράτηση σε online πλατφόρμες. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα αποτελεί ισχυρό city break προορισμό με συνεχή ροή επισκεπτών, αλλά και κεντρικό κόμβο που τροφοδοτεί την τουριστική κίνηση προς την υπόλοιπη χώρα.

Στη δεύτερη γραμμή της κατάταξης κινούνται σχεδόν ισοδύναμα το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη ως προορισμοί με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις, δηλαδή με περίπου 2,39 εκατ. διανυκτερεύσεις για καθένα. Το στοιχείο αυτό καταγράφει τη σταθερή κυριαρχία των νησιωτικών προορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδίως στην έναρξη της θερινής περιόδου, όπου η ζήτηση μέσω ψηφιακών καναλιών λειτουργεί ως βασικός μοχλός πληρότητας. Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά, με περισσότερες από 2,22 εκατ. διανυκτερεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τους απήχηση σε αγορές που προτιμούν ευέλικτα και ανεξάρτητα μοντέλα διαμονής.

Σημαντική είναι η παρουσία της Κεντρικής Μακεδονίας στην κατάταξη, που καταγράφει 1,48 εκατ. διανυκτερεύσεις, αποτυπώνοντας τη διττή δυναμική της Θεσσαλονίκης ως αστικού προορισμού και της Χαλκιδικής ως παραθαλάσσιου πόλου έλξης. Πιο χαμηλά, αλλά με σαφή ρόλο στον τουριστικό χάρτη, ακολουθεί η Πελοπόννησος με περίπου 558 χιλ. διανυκτερεύσεις, ενώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσσαλία κινούνται στην περιοχή των 350–395 χιλ. διανυκτερεύσεων, αποτυπώνοντας μια πιο συγκρατημένη αλλά υπαρκτή ψηφιακή τουριστική δραστηριότητα.

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα στις υπόλοιπες περιφέρειες, όπου οι διανυκτερεύσεις μέσω online πλατφορμών παραμένουν αισθητά χαμηλότερες αναδεικνύοντας δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Το Βόρειο Αιγαίο (166.481), η Ήπειρος (175.273), η Στερεά Ελλάδα (133.070) και η Δυτική Ελλάδα κινούνται κάτω από τις 200 χιλ. διανυκτερεύσεις, ενώ η Δυτική Μακεδονία καταγράφει μόλις 17.269 διανυκτερεύσεις.

Η Ανδαλουσία αναδεικνύεται ο δημοφιλέστερος προορισμός της Ευρώπης στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, με 13,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ ακολουθούν η Jadranska Hrvatska της Κροατίας (9,6 εκατ.) και η Ιλ ντε Φρανς (9 εκατ.).

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι 20 πιο δημοφιλείς τουριστικές περιφέρειες της ΕΕ συγκεντρώνονται σε μόλις πέντε χώρες, στοιχείο που υπογραμμίζει τη συγκέντρωση της ζήτησης σε ώριμες αγορές. Έξι περιφέρειες βρίσκονταν στην Ισπανία και 6 στη Γαλλία, 5 στην Ιταλία, 2 στην Πορτογαλία και 1 στην Κροατία.

Άλμα το γ’ τρίμηνο στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω online πλατφορμών ανήλθαν σε 398,1 εκατ., αυξημένες κατά 8,7% σε σχέση με το 2024 και κατά 28,2% σε σύγκριση με το 2023. Ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, με +10%, ενώ Αύγουστος και Σεπτέμβριος ακολούθησαν με +8%.

Χριστίνα Λαϊνοπούλου (tornosnews.gr)