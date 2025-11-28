Η ενδεχόμενη μεταφορά της Παιδιατρικής απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο

Την ανησυχία τους για υποβάθμιση του ΓΝΛ απο πιθανή μεταφορά της Παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο εξέφρασαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των φορέων Υγείας όπως ο Ντίνος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, και Νίκος Νταφούλης, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ), οι οποίοι παρέστησαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση. Προς την ίδια κατεύθυνση και οι τοποθετήσειςτου δημάρχου Λαρισαίων αλλά και των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ωστόσο τόσο ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, όσο και ο πρόεδρος του Γενικού νοσοκομείου Γρηγόρης Βλαχάκης με επιστολές που απέστειλαν αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμμιά επίσημη ανακοίνωση για μεταφορά της Παιδιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος στην τοποθέτησή του ανέφερε και ο ίδιος πως δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το θέμα, όμως, τόνισε, υπάρχουν αντιδράσεις από πολλούς και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr