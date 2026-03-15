Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 110 Π.Μ. στη Λάρισα και η αναφορά του στην “Ασπίδα του Αχιλλέα”

Στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη ενόψει των κομματικών διαδικασιών της Νέα Δημοκρατία. Κατά την επίσκεψη στην αεροπορική βάση ενημερώθηκε για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Κέντρου, το οποίο αποτελεί νευραλγικό κόμβο για την επιτήρηση και τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου.

Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΑ Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενώ ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία για τις αποστολές και την ετοιμότητα της Πολεμική Αεροπορία. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 337 Μοίρα της 110 Πτέρυγας Μάχης, όπου συνομίλησε με ιπτάμενους και στελέχη για τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και ζητήματα καθημερινότητας των στρατιωτικών.

Σε δηλώσεις του από τη Λάρισα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε», επισημαίνοντας την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου. Παράλληλα έκανε αναφορά στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας, γνωστό ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο –όπως σημείωσε– αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας.

Τι είναι η “Ασπίδα του Αχιλλέα”

Η ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας, με βασικό πυλώνα το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας που φιλοδοξεί να θωρακίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε σύγχρονες απειλές. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας που θα συνδυάζει υφιστάμενα και νέα μέσα των Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, drones και αεροσκαφών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, όπου διαφορετικά συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας λειτουργούν συνδυαστικά. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αξιοποιηθούν τόσο τα υπάρχοντα συστήματα, όπως τα Patriot και τα S‑300, όσο και νέα τεχνολογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξελιγμένων αισθητήρων επιτήρησης.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η γεωπολιτική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο απαιτεί υψηλό επίπεδο επιτήρησης και αποτροπής. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου δικτύου αεράμυνας θα επιτρέπει την καλύτερη διασύνδεση των ραντάρ, των κέντρων επιχειρήσεων και των αντιαεροπορικών συστημάτων, βελτιώνοντας την ταχύτητα αντίδρασης σε περίπτωση απειλής.

Παράλληλα, το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Πολεμική Αεροπορία (Ελλάδα) και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες αεράμυνας, κυβερνοάμυνας και επιτήρησης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας «ομπρέλας προστασίας» που θα καλύπτει κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και μεγάλα αστικά κέντρα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θεωρείται από αναλυτές ως ένα από τα σημαντικότερα αμυντικά προγράμματα της επόμενης δεκαετίας, καθώς φιλοδοξεί να αναβαθμίσει δραστικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και να προσαρμόσει την ελληνική αεράμυνα στις νέες μορφές υβριδικών και ασύμμετρων απειλών που εμφανίζονται στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

