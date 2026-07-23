Η Θεσσαλία καλωσορίζει τον Ε65 και τη νέα σύνδεση με Ήπειρο και Μακεδονία – Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός

Στην κυκλοφορία δίδεται το πρωί της Παρασκευής ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ύστερα από τα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης με μια πανηγυρική τελετή στο Αγιόφυλλο του Δήμου Μετεώρων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πλήθος βουλευτών, δημάρχων και άλλων θεσσαλλών, Ηπειρωτών και Μακεδόνων παραγόντων.

Ο πρωθυπουργός προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Καλαμπάκας όπου τον υποδέχτηκε ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ο οποίος του έδωσε αναμνηστική πλακέτα στο σχήμα του Ε65.

Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, συνολικού μήκους 182,1 χιλιομέτρων, θα συνδέει πλέον απευθείας τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και δημιουργώντας έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για τις μεταφορές, το εμπόριο και τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα. Με την παράδοση του ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος αυτοκινητοδρόμων για ένα ολοκληρωμένο εθνικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, στο οποίο συνεχίζονται να υλοποιούνται 50 μεγάλα και μικροτερα έργα.

Μητσοτάκης: «Τα τρία στοιχήματά μου στα οδικά έργα»

Το μήνυμα ότι η χώρα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή των ημιτελών έργων και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγκαίνια του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), χαρακτηρίζοντας την ολοκλήρωσή του ως απόδειξη ότι «η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

«Σήμερα είναι πράγματι μια σπουδαία ημέρα. Όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά γιατί αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων «ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ε65 «τον πιο χαρακτηριστικό καθρέφτη» της πορείας που ακολούθησε η χώρα τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι το έργο σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η πρώτη σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη το 2007 επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωτεργάτη τον αείμνηστο υπουργό Γιώργο Σουφλιά, αλλά η οικονομική κρίση που ακολούθησε οδήγησε στην παύση των εργασιών και στη μετατροπή του σε «σύμβολο του αδιεξόδου της Ελλάδας».

Αναφέρθηκε επίσης στην επανεκκίνηση των συμβάσεων παραχώρησης, αποδίδοντας ιδιαίτερη μνεία στον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τον ρόλο που διαδραμάτισε τότε στο «reset» των μεγάλων οδικών έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019 βρήκε έναν αυτοκινητόδρομο μισοτελειωμένο και με αβέβαιο μέλλον. Όπως είπε, κατά την πρώτη του επίσκεψη στα εργοτάξια, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δεσμεύθηκε ότι ο Ε65 δεν θα μείνει ημιτελής και ότι θα επιδιώξει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατασκευή του βόρειου τμήματος.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν

Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι ανέλαβε προσωπικά τις διαπραγματεύσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να την πείσει για τη στρατηγική σημασία του έργου. Μάλιστα, της περιέγραψε τη δική του εμπειρία από ένα ταξίδι προς τα Γρεβενά το 2011 μέσω του παλιού οδικού δικτύου, όταν, όπως είπε, έπεσε σε μεγάλη λακκούβα και έσκασαν δύο λάστιχα του αυτοκινήτου του, χρησιμοποιώντας το περιστατικό ως παράδειγμα της ανάγκης ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απαντώντας έτσι –όπως ανέφερε– και σε όσους αναρωτιούνται πού κατευθύνθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι. «Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, να παραδοθεί το έργο το καλοκαίρι του 2026, στόχος που, όπως είπε, επιτεύχθηκε χάρη στη στενή παρακολούθηση της κατασκευής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του έργου, σημειώνοντας ότι προβλέφθηκαν ειδικές διαβάσεις για την ασφαλή διέλευση της άγριας πανίδας και ιδιαίτερα των αρκούδων, ώστε η κατασκευή να συνδυαστεί με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

«Εκεί όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδο, εμείς είδαμε προοπτική», ανέφερε, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, την πανδημία και τις ανατιμήσεις στα υλικά, ο αυτοκινητόδρομος ολοκληρώθηκε και δημιουργεί πλέον νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός ενέταξε τον Ε65 στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές, σημειώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου και του Ε65, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τον οποίο χαρακτήρισε ως το επόμενο εμβληματικό έργο που θα αλλάξει τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Δήμας: «Υπάρχει άλλος δρόμος»

Με μια προσωπική αναδρομή στα παιδικά του χρόνια επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του στα εγκαίνια του Ε65 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνδέοντας τη δική του εμπειρία από τα δύσκολα ταξίδια προς την Ήπειρο με τη σημασία που έχει σήμερα η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Όπως ανέφερε, η οικογένειά του κατάγεται από τα Ιωάννινα και θυμήθηκε τα καλοκαιρινά ταξίδια της δεκαετίας του 1980, όταν η διαδρομή από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα αποτελούσε μια πολύωρη και επίπονη διαδικασία. «Θυμάμαι να ρωτάω τη μητέρα μου, όταν περνούσαμε τον Ισθμό της Κορίνθου, “μαμά, στην Κόρινθο πάμε;” και εκείνη να μου απαντά “όχι, στα Γιάννενα πάμε”», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εποχή που οι οδηγοί περνούσαν από το Ρίο με το φέρι μποτ και συνέχιζαν από έναν δύσκολο επαρχιακό δρόμο προς την Ήπειρο.

«Η απάντηση της μητέρας μου ήταν πάντα η ίδια: “Χρήστο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος”. Σήμερα υπάρχει άλλος δρόμος», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την ολοκλήρωση του Ε65 ως μια τομή που αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας, καθώς συνδέει πλέον τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο με τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα μέσω ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και αυξάνοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Ο υπουργός απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες του υπουργείου, την παραχωρησιούχο εταιρεία, τον κατασκευαστή και τους εργαζόμενους στα εργοτάξια. Όπως ανέφερε, πριν από λίγους μήνες στα εργοτάξια του Ε65 απασχολούνταν έως και 1.800 εργαζόμενοι προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να παραδοθεί το έργο μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνδέοντας την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως σημείωσε, από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο διατέθηκαν περίπου 450 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65.

Ο ρόλος του RRF

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούν και το μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό, το συνολικό πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 600 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεβάζοντας σε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν κατευθυνθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δήμας προανήγγειλε επίσης την προώθηση νέων έργων υποδομής, αναφέροντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες προχωρά η προκήρυξη για τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Εύβοιας, ενώ ωριμάζουν και άλλοι σημαντικοί οδικοί άξονες, μεταξύ των οποίων η σύνδεση Ξινού Νερού – Πτολεμαΐδας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην Εγνατία Οδό, σημειώνοντας ότι, μετά την ολοκλήρωση του Ε65, η σύνδεση των δύο αυτοκινητοδρόμων δημιουργεί μια νέα αναπτυξιακή δυναμική για τη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού, με εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοστρώσεων, βελτίωσης των υποδομών και δημιουργίας νέων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), ώστε να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στον Ε65, αλλά συνεχίζεται με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στις υποδομές που έχει γνωρίσει η χώρα.

Περιστέρης: Το τέλος μίας μεγάλης διαδρομής

Η ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σηματοδότησε το τέλος μιας διαδρομής σχεδόν δύο δεκαετιών, στη διάρκεια της οποίας το έργο βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Τόσο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, όσο και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, στις ομιλίες τους κατά την τελετή παράδοσης, ανέδειξαν τις πολιτικές, οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, αλλά και τη σημασία του δρόμου για τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Περιστέρης επέλεξε να κάνει μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του έργου, περιγράφοντας τις κρίσιμες καμπές που αντιμετώπισε από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης το 2007 έως την ολοκλήρωσή του.

Όπως ανέφερε, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 οδήγησε στην αποχώρηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα μεγάλα έργα παραχώρησης στη χώρα. «Η ΤΕΡΝΑ συνέχισε μόνη της για περίπου ενάμιση χρόνο, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να εισπράξει χρήματα, μέχρι που αναγκάστηκε να σταματήσει και εκείνη», σημείωσε.

Πώς έγινε η επανεκκίνηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο επανεκκίνησης των έργων, όταν –όπως είπε– ξένοι σύμβουλοι είχαν εισηγηθεί προς το Ελληνικό Δημόσιο να εγκαταλειφθεί το μισό έργο, θεωρώντας ότι ένα τμήμα του δρόμου «δεν ξεκινούσε από πουθενά και δεν οδηγούσε πουθενά». Σύμφωνα με τον ίδιο, τελικά επικράτησε η άποψη ότι μια τέτοια επιλογή θα κόστιζε περίπου 800 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, χωρίς να αποκτήσει η χώρα έναν ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο.

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε επίσης στη μακρά διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το βόρειο τμήμα του Ε65, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να μη χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωσή του. Όπως είπε, η εμπλοκή ξεπεράστηκε ύστερα από πολιτικές παρεμβάσεις και τελικά το 2020 άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή του τελευταίου τμήματος.

Κλείνοντας, ο κ. Περιστέρης απέδωσε τα εύσημα στους εργαζομένους, στα στελέχη του έργου, στην πολιτική ηγεσία και στις τοπικές αρχές, σημειώνοντας ότι ο στόχος για ολοκλήρωση του έργου το καλοκαίρι του 2026 επετεύχθη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έδωσε περισσότερο προσωπικό τόνο στην ομιλία του, συνδέοντας τον νέο αυτοκινητόδρομο με τις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, θυμάται ακόμη τις δύσκολες διαδρομές της δεκαετίας του 1970 μέσω της Κατάρας, όταν η πρόσβαση από τα Μετέωρα προς τα Ιωάννινα αποτελούσε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ταξίδι. Ανακάλεσε επίσης την πρώτη του επίσκεψη στα Γρεβενά, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, περιγράφοντας τη Δυτική Μακεδονία εκείνης της εποχής ως μια περιοχή που είχε μείνει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κορμό της χώρας.

«Το να ζει κανείς εδώ απαιτούσε σχεδόν ηρωισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είχε μείνει για χρόνια πίσω αναπτυξιακά.

Ο κ. Ταχιάος συνέδεσε την πορεία του Ε65 με τον ευρύτερο σχεδιασμό μεγάλων υποδομών που ξεκίνησε από την Εγνατία Οδό και συνεχίστηκε με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στον πρώην υπουργό Γιώργο Σουφλιά για τον σχεδιασμό και την προώθηση των δύο έργων.

Κλείνοντας, τόνισε ότι πίσω από κάθε μεγάλη υποδομή δεν βρίσκονται μόνο οικονομικοί δείκτες και τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές που εξυπηρετεί. Όπως είπε, ο Ε65 αποτελεί ένα έργο που δικαιώνει τους κατοίκους της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι κράτησαν ζωντανές τις ακριτικές αυτές περιοχές, και αποτελεί μια επένδυση που ενισχύει την ανάπτυξη, τη συνοχή και την ισόρροπη περιφερειακή εξέλιξη της χώρας.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο παραχώρησης περιλαμβάνει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου από τον ημικόμβο του ΑΘΕ έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού, κοντά στα Γρεβενά, καθώς και τη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του τμήματος του ΑΘΕ από τη Σκάρφεια έως τις Ράχες Φθιώτιδας.

Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ και αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ολοκληρώθηκε ο άξονας των 182,1 χιλιομέτρων

Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου και τελευταίου τμήματος μήκους 46 χιλιομέτρων, ολοκληρώθηκε ολόκληρος ο Ε65. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, δημιουργώντας μια νέα σύνδεση ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα, ενώ αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές που διασχίζει.

e-trikalaυπηρεσίες

Εκτεταμένες υποδομές και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας

Ο νέος αυτοκινητόδρομος διαθέτει συνολικά 14 ανισόπεδους κόμβους και τέσσερις ημικόμβους, πέντε δίδυμες σήραγγες –με μεγαλύτερη εκείνη της Όθρυος μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων– καθώς και 31 γέφυρες, με μεγαλύτερη εκείνη του Πηνειού μήκους 595 μέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη 114 άνω και κάτω διαβάσεις, οκτώ αμφίπλευρους και δύο μονού κλάδου χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, ένα Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τρία κτίρια της Τροχαίας και ένα της Πυροσβεστικής.

Κατά μήκος του άξονα προβλέπονται επίσης τέσσερις Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, από τους οποίους σήμερα λειτουργούν εκείνοι του Λιανοκλαδίου και των Σοφάδων.

Υπηρεσίες προς τους οδηγούς

Η λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου συνοδεύεται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης των χρηστών, μεταξύ των οποίων 24ωρα περίπολα οδικής ασφάλειας, ο τετραψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης 1075, δωρεάν οδική βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών καθώς και οργανωμένα σημεία εξυπηρέτησης κατά μήκος της διαδρομής.

Διόδια

Για έναν οδηγό επιβατικού οχήματος που θα διανύσει ολόκληρη τη διαδρομή από τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό, λειτουργούν τέσσερις μετωπικοί σταθμοί διοδίων: στο Λιανοκλάδι, στους Σοφάδες, στα Τρίκαλα και στην Οξύνεια.

Το συνολικό κόστος διοδίων για τη διαδρομή των 182,1 χιλιομέτρων ανέρχεται στα 13,50 ευρώ.

Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, δημιουργώντας έναν νέο άξονα που συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου και διευκολύνει τη διασύνδεση της Ελλάδας με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, θα προσφέρει μια συντομότερη εναλλακτική διαδρομή για τις μεταφορές προς τα δυτικά Βαλκάνια, μειώνοντας κατά περίπου δύο ώρες τον συνολικό χρόνο μετακίνησης από το λιμάνι του Πειραιά προς την περιοχή.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραχώρησης, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στην αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απολιγνιτοποίηση, διευκολύνοντας τις επενδύσεις και ενισχύοντας την προσβασιμότητα της περιοχής.

Μικρότερες αποστάσεις

Με τη λειτουργία του νέου άξονα, η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό περιορίζεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Η μετάβαση από την Αθήνα προς τα Γρεβενά και το Μέτσοβο διαμορφώνεται περίπου στις τέσσερις ώρες, ενώ προς την Κοζάνη και την Καστοριά σε περίπου τεσσερισήμισι ώρες, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr