Η κάπνα συνεχίζει να πνίγει τη Λάρισα – εκτός ορίων τα σωματίδια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την :

29/01/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 67,60 μg/m3 και στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 57,51 μg/m3. Στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 24,95 μg/m3 έως 101,96 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και από 13,17 μg/m3 έως 103,95 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων).

Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη, για τις επόμενες ημέρες, των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.