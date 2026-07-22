Η κακή βαθμολογία των πολιτών στους δήμους για πεζοδρόμια, στάθμευση, και υποδομές ΑμΕΑ – Τι απαντούν οι δήμαρχοι

Μεγάλες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες, τα οποία δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα η εφημερίδα «Καθημερινή» («Αριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους δήμους», 16/7/26). Οπως προκύπτει, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διά ζώσης δεν πιάνουν τη βάση και βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τρεις τομείς: τους χώρους στάθμευσης, την κατάσταση των πεζοδρομίων και τις υποδομές για Αμεα.

Οι δήμαρχοι που μιλούν στην εφημερίδα εξηγούν ότι ο δήμος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια, αλλά η αρμοδιότητα για τη συντήρησή τους ανήκει στους πολίτες και για την ακρίβεια στους παρόδιους ιδιοκτήτες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μπροστά από τα οποία βρίσκεται το πεζοδρόμιο. Οσον αφορά τους χώρους στάθμευσης, τονίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οικόπεδα για να δημιουργηθούν δημοτικά πάρκινγκ, ενώ για τις υποδομές για Αμεα παραδέχονται πως πρέπει να γίνουν περισσότερα, παρότι ο σχεδιασμός των πόλεων δεν ευνοεί την ενσωμάτωση των αναγκαίων αυτών υποδομών.

Ο νόμος

«Αν ο καθένας έφτιαχνε το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι του, θα είχαμε περισσότερα καλύτερα πεζοδρόμια. Αλλά εδώ μας φαίνεται κανονικό να παρκάρουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Θέλουμε υποδομές Βόρειας Ευρώπης με νοοτροπία Βαλκανίων», λέει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. Για την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση των πεζοδρομίων είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης της οικοδομής που «βγαίνει» στο πεζοδρόμιο. Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι μόνο για την κατάσταση των πεζοδρομίων σε δημόσιους χώρους, πάρκα, πλατείες, ή μπροστά από δημόσια κτίρια. Ομως, από την άλλη, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει

Την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των πεζοδρομίων έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπροστά από τα οποία βρίσκονται. «Ο πολίτης δεν είναι πελάτης», λέει ο δήμαρχος Ελληνικού -Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

εφόσον υπάρξει καταγγελία για επικίνδυνο πεζοδρόμιο. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να στείλει τον λογαριασμό στους πολίτες. Στο άρθρο 23 της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 (ΦΕΚ Β΄ 3985/22.6.2023) ορίζεται ότι «οι δαπάνες κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των πεζοδρομίων που εκτελούνται από τον οικείο ΟΤΑ ή το Δημόσιο εισπράττονται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εκτέλεσης εργασιών, οι οποίοι είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Πολίτες καταγγέλλουν ότι ο δήμος όχι μόνο δεν επισκευάζει, αλλά βάζει και εμπόδια σε εκείνους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Για να φτιάξεις το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σου χρειάζεται άδεια του δήμου για το ποια ακριβώς υλικά θα χρησιμοποιήσεις. Γραφειοκρατία και καθυστερήσεις οδηγούν τους ιδιώτες να προχωρούν στις βελτιώσεις όπως εκείνοι νομίζουν.

Η συντήρηση των πεζοδρομίων κοστίζει περίπου 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με την εκτίμηση τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και χρήματα για εκτεταμένες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν, λένε οι αιρετοί. Από την άλλη, δεν έχει νόημα να επισκευάσεις κάτι που κανένας δεν ενδιαφέρεται να συντηρήσει.

Η αξιολόγηση

«Σε πολλά πεζοδρόμια τα δέντρα καταλαμβάνουν όλο το πεζοδρόμιο. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις να κόψεις το δέντρο. Επειτα, υπάρχει ένα μαγαζί και τα φορτηγά που ξεφορτώνουν έχουν κάνει το πεζοδρόμιο θρύψαλα. Γιατί να το φτιάξει ο δήμος;», αναρωτιέται για την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος. «Ο πολίτης δεν είναι πελάτης, είναι κάτοικος και

«Αν ο καθένας έφτιαχνε το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι του, θα είχαμε περισσότερα καλύτερα πεζοδρόμια. Θέλουμε υποδομές Βόρειας Ευρώπης με νοοτροπία Βαλκανίων», σχολιάζει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

χρειάζεται να σέβεται πριν από όλα ο ίδιος τον δήμο που είναι σπίτι του», σημειώνει. Ο κ. Κωνσταντάτος, πάντως, τονίζει ότι η αξιολόγηση του δημάρχου και του δήμου από τους πολίτες γίνεται στις εκλογές. «Ποιος άλλος που διοικεί τη χώρα έχει βγει με ποσοστό που φτάνει το 75%», σχολιάζει με νόημα. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στα 4-5 τετράγωνα που βρίσκονται γύρω από το μετρό και ανήκουν στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού σχεδιάζει να εγκαταστήσει η δημοτική αρχή από τις αρχές του 2027, παραχωρώντας στους κατοίκους το 85% των διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ στον δρόμο. Ο δήμος επίσης θα υλοποιήσει πρόγραμμα για τη δημιουργία καινούργιων και τη συντήρηση των υπαρχουσών ραμπών για Αμεα.

«Υποδομές Αμεα; Πρέπει να υπάρχει όδευση για Αμεα σε όλα τα πεζοδρόμια. Ομως η νομοθεσία λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να έχει πάνω από ένα μέτρο πλάτος. Πολλά πεζοδρόμια έχουν πλάτος 80 πόντους», επισημαίνει ο κ. Κονδύλης. Επίσης, σε πολλά πεζοδρόμια ξεφυτρώνει ξαφνικά μια πινακίδα την οποία τοποθετεί όποιος θέλει, γιατί «βέβαια δεν μπορείς να έχεις ένα φύλακα σε κάθε τετράγωνο».

Τι λέει η ΚΕΔΕ

Με ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας) καλεί το κεντρικό κράτος, το οποίο έχει οργανώσει την πλατφόρμα μέσω της οποίας αξιολογούν οι πολίτες, «να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα και να διορθώσει τις διαχρονικές του ανεπάρκειες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες». Ο πρόεδρος της Ενωσης Λάζαρος Κυρίζογλου τονίζει «ότι πρόκειται για μια επιστημονικά και μεθοδολογικά αναξιόπιστη δήθεν ηλεκτρονική αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Τα προβλήματα λύνονται με πόρους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες προς τους δήμους και όχι με στημένες αξιολογήσεις», τονίζει.

Οσον αφορά τους τομείς που οι πολίτες βαθμολογούν χαμηλά τις υπηρεσίες των δήμων, η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ τονίζει ότι «το κράτος είναι αυτό που ευθύνεται για το νομικό μπάχαλο που επιτρέπει στους εργολάβους και στις εταιρείες να σκάβουν όποτε θέλουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια των πόλεών μας και να μένουν ατιμώρητοι όταν δεν αποκαθιστούν τις ζημιές που κάνουν».

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή)