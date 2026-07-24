Η Καρυστιανού θα επισκεφθεί τη Λάρισα – Συνάντηση με φίλους της “Ελπίδας” και επίσκεψη στον περιφερειάρχη

Η Πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων και των επαφών του Κινήματος με πολίτες, μέλη και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με φίλους και μέλη του Κινήματος, θεσμικές επαφές.

Αναλυτικό πρόγραμμα



19:30 – Συνάντηση με φίλους και μέλη του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Θεσμική συνάντηση – Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

«Σας περιμένουμε όλους να συμμετάσχετε στις δράσεις της ημέρας και να γνωρίσετε από κοντά τις θέσεις και το όραμα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.