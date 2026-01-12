Η κεφαλή του Δία, το deal των Κτελατζήδων, και μια κυρία δικηγόρος

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Ας ελπίσουμε ότι αύριο στο Μαξίμου αγρότες και Μητσοτάκης θα ξορκίσουν τις προκαταλήψεις (Τρίτη και 13) και θα δώσουν τα χέρια. Η κοινωνία αναμένει με αγωνία πότε θα τελειώσει η ομηρία της από τα μπλόκα, τα οποία, ακόμα και τώρα που έχουν “χαλαρώσει”, σου βγάζουν την ψυχή για να φτάσεις από τη Θεσσαλία στην Αθήνα. Μετά το Κάστρο Βοιωτίας πρέπει να οργώσεις τους παράδρομους της Στερεάς Ελλάδας και – αφού διασχίσεις τη Θήβα – να ξαναπιάσεις εθνική οδό …

$ Η στήλη την τελευταία φορά υπέπεσε σε γκάφα και οφείλει να επανορθώσει: Η Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού με καταγωγή από τα Φάρσαλα, δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όπως από λάθος γράψαμε. Έπρεπε, μέχρι τα Χριστούγεννα, να είχε παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει.

% Ξεπαγώνει (επιτέλους) το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και των υπόλοιπων περιφερειακών αερολιμένων. Γράφτηκε ότι θα δοθούν σε Fraport, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και TΕΡΝΑ. Όπως καταλάβατε, τίποτα δεν γίνεται στα δημόσια έργα αν δεν είναι μέσα η ΤΕΡΝΑ …

& Τα απανωτά αλκοτέστ της Τροχαίας μετά την αλλαγή του νόμου, ανέβασαν τους τζίρους των ταξιτζήδων στους θεσσαλικούς νομούς. Καλό σημάδι αυτό για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Τα ψέματα τελείωσαν, αν είσαι υπότροπος μπαίνεις πλέον σε μεγάλους μπελάδες. Το έπαθε και θεσσαλός Περιφερειακός σύμβουλος το όνομα του οποίου είχε απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για το δίπλωμα οδήγησης. Τώρα, μαθαίνουμε, του το αφαίρεσαν για έναν χρόνο. Μετά το διάστημα αυτό, για να το ξαναπάρει, πρέπει να πάει εκ νέου σε σχολή οδηγών και να δώσει εξετάσεις …

@ Αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο της Νίκαιας που βγαίνει διαρκώς στα κανάλια και βάλλει κατά πάντων, είναι …συνταξιούχος πυροσβέστης. Το έγραψε η Καθημερινή, προσθέτοντας με ελαφρά δόση ειρωνείας: «βέβαια, για να μην τον αδικούμε, πρέπει να έχει κάποιες ρίζες ελιές» …

*Μεγάλη αδυναμία στη Λάρισα έχει η …Novibet. Μετά τη φανέλα της ΑΕΛ, πήρε το όνομα του γηπέδου και αργότερα ακολούθησε ο Σπανούλης. Αν το επέτρεπε ο νόμος θα μπορούσε να μπει σπόνσορας και στην αυτοδιοίκηση … «Δήμος Λαρισαίων Novibet».

^ Πότε θα γίνει ο τελευταίος ανασχηματισμός προ των εθνικών εκλογών, κανείς δεν είναι βέβαιος. Ίσως ούτε ο πρωθυπουργός. Σε επίπεδο Θεσσαλίας δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά για νέα πρόσωπα, αν και πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι, μετά τα ανοίγματα Μητσοτάκη στη λαϊκή δεξιά, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει πιθανότητες να μπει στην κυβέρνηση…

@ Νοικοκυρεμένη επιχείρηση το υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να εξαγοράσει το αστικό ΚΤΕΛ της πόλης. Πρωτοποριακό (από κάθε άποψη) το deal καθώς θα προκύψουν συνέργειες χρήσιμες, όχι μόνο για τη νέα ενιαία επιχείρηση αλλά και για το επιβατικό κοινό. Τα λεωφορεία των υπεραστικών δρομολογίων θα μπορούν να κάνουν στάση και να επιβιβάζουν κόσμο (και) στις κοντινές διαδρομές που μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν αποκλειστικά από το αστικό. Η πληροφορία της εξαγοράς είναι ανεπίσημη, αλλά αρκούντως έγκυρη.

Προκλητική ακούγεται, τουλάχιστον αν είσαι άνθρωπος της επαρχίας, η δήλωση μιας δικηγόρου της Θεσσαλονίκης – με πελάτη κάποιον από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη-, με την οποία ζήτησε η κύρια δίκη των Τεμπών να μην γίνει στη Λάρισα αλλά στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Είναι η κυρία της φωτογραφίας (Μαρία Χατζηκωνσταντίνου) η οποία , είπε, πως κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά της δίκης για να μην ταλαιπωρηθούν οι παράγοντες που θα έρθουν από τις άλλες πόλεις. Την εκστόμισε έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, με την ελαφρότητα κατοίκου μεγαλούπολης που αντιμετωπίζει την Ελληνική περιφέρεια ως προορισμό διακοπών. Μάλιστα η κυρία Χατζηκωνσταντίνου δυσανασχέτησε και από το γεγονός ότι η Λάρισα δεν διαθέτει …αεροδρόμιο, λες και ο κάθε θεσσαλός που είναι αναγκασμένος πηγαινοέρχεται στην πρωτεύουσα δεν χρησιμοποιεί το ίδιο οδικό δίκτυο με εκείνους που θα έρθουν για το δικαστήριο. Η στάση της προσβάλει τους ανθρώπους στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας οι οποίοι μοχθούν καθημερινά ώστε η δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα να αποδοθεί στον τόπο όπου συνέβη. Όπως επίσης προσβάλει τον Έλληνα φορολογούμενο που κατέβαλε 1,2 εκ. ευρώ για μια αίθουσα κόσμημα στο χώρο του τοπικού πανεπιστημίου, εκεί όπου θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία. Κρίμα που ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας δεν βγήκε να πει μια κουβέντα …

Η κεφαλή του Δία …

Ο Όλυμπος θα μπορούσε σήμερα να έχει στην κορυφή του ένα ξεχωριστό μνημείο του Δία. Στη δεκαετία του 1930, τότε που το Ελληνικό κράτος κατέγραψε για πρώτη φορά την πανίδα και τη χλωρίδα του βουνού, το αρχαιολογικό τμήμα του υπουργείου Παιδείας ενέκρινε τη λάξευση της κεφαλής του Δία σε υψόμετρο 2.917 μέτρων. Η πρόταση είχε κατατεθεί από Γερμανούς αρχαιολόγους και είχε υιοθετηθεί από εγχώριους φορείς (όπως η Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων), ενώ Γερμανοί γλύπτες είχαν προσφερθεί αφιλοκερδώς να εργαστούν γι’ αυτόν τον σκοπό. Η πρόταση πάντως δεν έτυχε θερμής υποδοχής – είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιστολή του στην «Καθημερινή» την 1η.10.1936 ο πρίγκιπας Νικόλαος χαρακτήρισε το σχέδιο «παλαβό»: «Τον άνθρωπον που είχε αυτή την ιδέαν πρέπει να τον φυλάξωμεν σε μια “γυάλα” διά να τον καμαρώσουν αι μέλλουσαι γενεαί», ανέφερε…

% Για το Ιράν και την τυραννία του ισλαμικού καθεστώτος σε αυτόν τον περήφανο λαό που εξεγείρεται, δεν βλέπουμε κανέναν από την αριστερά (την εγχώρια) να βγαίνει στο δρόμο. Πως και εξαντλήθηκε η αλληλεγγύη σύντροφοι;…

^ Όταν ένας υπουργός όπως ο Δημήτρης Παπαστεργίου, προβλέπει ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027, οφείλεις να δώσεις βάση. Το κρατάμε

*Ευφυής και έμφορτη από υπονοούμενα η απάντηση που μας έστειλε αναγνώστης από την Καρδίτσα, αναφερόμενος στην πιθανότητα να ενωθούν η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: «Το λάδι με το ξύδι δεν σμίγουν, εκτός αν είσαι ματιασμένος…». Να προσέχουν μην τους ματιάσει ο …Στουρνάρας.

