Η κυβέρνηση σχεδιάζει παρέμβαση για την διάλυση των ανυποχώρητων μπλόκων

Επειτα από μαραθώνιο 3,5 ωρών, όπου είχε πολλά παράπονα και σε αρκετά σημεία και υψηλούς τόνους, ολοκληρώθηκε χθες η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών από 14 μπλόκα και οργανισμούς. ΄Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου), η κυβέρνηση έκανε επιπλέον δεκτά κάποια αιτήματα των αγροτών, αναμένεται να συστήσει ειδική επιτροπή για τους κτηνοτρόφους, αλλά ο πρωθυπουργός με το πέρας της σύσκεψης έστειλε τελεσίγραφο 48 ωρών στους σκληρούς των μπλόκων, που αρνήθηκαν να συναντηθούν μαζί του.

Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα» για αυτό άλλωστε «ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους», πρόσθεσε πως «μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία» και ξεκαθαρίζοντας τελικά πως «ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται» καθώς «η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ, εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε στέλνοντας μήνυμα στα μπλόκα που επιμένουν να μην ανοίγουν τους δρόμους: «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία». Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση δίνει –σύμφωνα με πληροφορίες– διορία 48 ωρών αποχώρησης. Ο χρόνος θεωρείται αρκετός για να αντιληφθούν οι ανυποχώρητοι πως δεν υπάρχει άλλη ανοχή ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση από την Πέμπτη και μετά η κυβέρνηση «θα εφαρμόσει τον νόμο», όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, που αφήνουν να εννοηθεί πως θα υπάρξει παρέμβαση προκειμένου να διαλυθούν τα μπλόκα.

Εως τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, εξ ου και αρμόδιες πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κρατάνε αποστάσεις από τη συγκεκριμένη προοπτική. Εφόσον όμως τα μπλόκα συνεχιστούν, «τότε η σχετική εντολή θα δοθεί», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η εκτίμηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πως η χθεσινή συνάντηση εκθέτει τους σκληροπυρηνικούς των μπλόκων, καθώς δείχνει πως «μόνο ο διάλογος είναι αυτός που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα». Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω αιτήματα του κλάδου, αφαιρεί από τους ανένδοτους αγροτοσυνδικαλιστές το «προνόμιο» να εμφανίζονται ως υπερασπιστές του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξέφρασαν πολλά παράπονα, η συζήτηση από πλευράς Μαξίμου θεωρείται πως ήταν εποικοδομητική, κάτι που φάνηκε τόσο από τη διάρκειά της όσο και από τα θέματα που τέθηκαν, τόσο τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα που έφτασαν τα 20 στον αριθμό. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν: 1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 2) Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. 3) Νέοι αγρότες. 4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών. 5) Πράσινη μετάβαση. 6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας. 7) Νέα ΚΑΠ. 8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες. 9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή. 10) Κόστος παραγωγής. 11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές. 12) Ενίσχυση θερμοκηπίων. 13) Υποδομές, αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι. 14) Κλιματική αλλαγή και λειψυδρία. 15) Εργάτες γης. 16) Αλλαγή κανονισμού στον ΕΛΓΑ. 17) Εκπαίδευση αγροτών. 18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης. 19) Τιμές φυτοφαρμάκων. 20) Ευλογιά.

Αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία πολύ ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση», ανακοινώνοντας πως πλέον οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε

Νέες βελτιωτικές κινήσεις κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες που δέχθηκαν να προσέλθουν στον διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου.

ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Πρόσθεσε, επιπλέον, πως οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ειδική επιτροπή που θα εξετάσει τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα, ενώ η συζήτηση που ξεκίνησε χθες θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, οι αγρότες παρέδωσαν λίστα με αιτήματα στον πρωθυπουργό.

