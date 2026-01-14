Η κυρία δικηγόρος που δεν θέλει να γίνει η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα

Προκλητική ακούγεται, αν είσαι άνθρωπος της επαρχίας, η δήλωση μιας δικηγόρου της Θεσσαλονίκης – με πελάτη κάποιον από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη-, με την οποία ζήτησε η κύρια δίκη για το δυστύχημα να μην γίνει στη Λάρισα αλλά στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.

Είναι η κυρία της φωτογραφίας (Μαρία Χατζηκωνσταντίνου) η οποία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά της δίκης στα μεγάλα κέντρα για να μην …ταλαιπωρηθούν οι παράγοντες που θα έρθουν από τις άλλες πόλεις.

Εκστόμισε τη δήλωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας με την ελαφρότητα κατοίκου μεγαλούπολης που αντιμετωπίζει την Ελληνική περιφέρεια ως προορισμό διακοπών. Μάλιστα η κυρία Χατζηκωνσταντίνου δυσανασχέτησε από το γεγονός ότι η Λάρισα δεν διαθέτει …αεροδρόμιο, λες και ο κάθε θεσσαλός που είναι αναγκασμένος πηγαινοέρχεται στην πρωτεύουσα δεν χρησιμοποιεί το ίδιο οδικό δίκτυο με εκείνους που θα έρθουν για το δικαστήριο.

Η στάση της προσβάλει τους ανθρώπους στο δικαστικό μέγαρο της πόλης οι οποίοι μοχθούν καθημερινά ώστε η δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα να αποδοθεί στον τόπο όπου συνέβη. Όπως επίσης προσβάλει τον Έλληνα φορολογούμενο που κατέβαλε 1,2 εκ. ευρώ για μια αίθουσα – κόσμημα στο χώρο του τοπικού πανεπιστημίου, εντός της οποίας θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία.

Κρίμα που ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας δεν βγήκε να πει μια κουβέντα …

Κώστας Τόλης, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)