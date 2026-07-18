Η Λάρισα αναλαμβάνει την ηγεσία της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα

Με επίκεντρο το Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES) στη Λάρισα, η Ελλάδα αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ασφάλειας.

Επικεφαλής της αποστολής παραμένει ο υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Βασίλης Γρυπάρης, ο οποίος από την έναρξη της επιχείρησης, τον Φεβρουάριο του 2024, ασκεί τα καθήκοντα του Διοικητή της Επιχείρησης (Operation Commander) από το επιχειρησιακό στρατηγείο που εδρεύει στη Λάρισα.

Προ ημερών, ο Έλληνας αξιωματικός ανέλαβε και την εν πλω διοίκηση της επιχείρησης, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Ιταλό υποναύαρχο Μάσιμο Αρτζεντόν επί της ιταλικής φρεγάτας Bergamini. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ανάληψη τόσο της επιχειρησιακής όσο και της τακτικής διοίκησης της αποστολής από την ελληνική πλευρά.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» έχει ως αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τα γύρω θαλάσσια περάσματα, τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, με σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η επιλογή της Λάρισας ως έδρας του Επιχειρησιακού Στρατηγείου της αποστολής αποτελεί αναγνώριση των δυνατοτήτων που διαθέτει η Ελλάδα στη διοίκηση σύνθετων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ η παρουσία του υποναυάρχου Βασίλη Γρυπάρη στην ηγεσία της αποστολής από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έχει αναδειχθεί ως καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Την ίδια ώρα, η νέα ανάληψη της εν πλω διοίκησης από ελληνικής πλευράς αναδεικνύει και το περιορισμένο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στελέχωση μιας ιδιαίτερα κρίσιμης αποστολής σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του κόσμου, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας και του Στρατηγείου της Λάρισας στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr