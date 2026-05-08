Η Λάρισα κέρδισε την Αθήνα – Πού “συμφέρει” να στήσει κανείς επιχείρηση, οι αποκλίσεις

Η Λάρισα αναδεικνύεται ως o Δήμος με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα για να ιδρύσει κανείς επιχείρηση, καθώς καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (84,7 μονάδες), τη χωροθέτηση Επιχειρήσεων (63,8) και την Επίλυση Διαφορών (59,6), ενώ υπολείπεται μόνο ελάχιστα της κορυφαίας επίδοσης της Αλεξανδρούπολης στη Σύσταση Επιχειρήσεων.

Αυτό δεν το λένε οι Λαρισαίοι… Το συμπεραίνει η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας «Subnational Business Ready in Greece» η οποία αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ έξι ελληνικών πόλεων.

Για την ακρίβεια, με τη συμβολή του ΙΟΒΕ, αξιολόγησε το επιχειρηματικό περιβάλλον σε έξι ελληνικούς δήμους: Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Εξέτασε σε βάθος και βαθμολόγησε πέντε τομείς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Σύσταση Επιχειρήσεων, Χωροθέτηση Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Επίλυση Διαφορών και Αφερεγγυότητα Επιχειρήσεων.

Οπως συμπεραίνει, συνολικά η διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει απλουστευθεί τα τελευταία χρόνια. Η καταχώριση μιας επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας e-ΥΜΣ ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες και κοστίζει μόλις 18 ευρώ — αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων που μείωσαν τις διοικητικές διαδικασίες από 15 σε 3 και περιόρισαν το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο από 22.500 ευρώ σε 1 ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα.

Πληγή η ελληνική Δικαιοσύνη

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικότερους περιορισμούς στον τομέα της επίλυσης διαφορών. Οι χρόνοι εκδίκασης κυμαίνονται από 905 ημέρες στην Πάτρα έως 1.410 ημέρες στην Αθήνα. Το επίπεδο ψηφιοποίησης στα δικαστήρια παραμένει περιορισμένο — δεν υφίσταται επί του παρόντος ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων, ούτε αυτοματοποιημένη κατανομή υποθέσεων.

Η Λάρισα παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις, λόγω και των πιο αποδοτικών διαδικασιών διαιτησίας. Η αξιολόγηση των διαδικασιών για τη μεταβίβαση ακινήτων, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την περιβαλλοντική αδειοδότηση παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των έξι δήμων.

Η μεταβίβαση ενός ακινήτου μπορεί να διαρκέσει 56 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη και 213 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως λόγω των διαφορετικών σταδίων μετάβασης από το παλαιό σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο νέο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ο χρόνος έκδοσης μίας οικοδομικής άδειας κυμαίνεται από 73 ημέρες στη Λάρισα έως 120 ημέρες στο Ηράκλειο. Αντίστοιχα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των δήμων ως προς την παροχή σύνδεσης των επιχειρήσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Οι χρόνοι σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονται μεταξύ 71 και 124 ημερών, ενώ για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης απαιτούνται από 40 έως 99 ημέρες. Οι πτωχευτικές διαδικασίες αποτελούν έναν ακόμη τομέα όπου καταγράφονται διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των δήμων, με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 57 (σε κλίμακα 0–100) στην Αλεξανδρούπολη έως 78 στο Ηράκλειο, κυρίως λόγω διαφορών στους χρόνους εκκαθάρισης.

Η Λάρισα αναδεικνύεται ως δήμος με τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (84,7 μονάδες), τη χωροθέτηση Επιχειρήσεων (63,8) και την Επίλυση Διαφορών (59,6), ενώ υπολείπεται μόνο ελάχιστα της κορυφαίας επίδοσης της Αλεξανδρούπολης στη Σύσταση Επιχειρήσεων.

Τι προτείνει στην κυβέρνηση

Η έκθεση συστήνει την υιοθέτηση ενός κοινού κωδικού ταυτοποίησης επιχειρήσεων στις διοικητικές διαδικασίες, την επιτάχυνση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, την επέκταση και τη διασύνδεση της πλατφόρμας e-Άδειες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, την καθιέρωση διαδικασιών ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και διαδικτυακών ακροάσεων στα εμπορικά δικαστήρια, καθώς και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης για την προώθηση της εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protagon.gr)