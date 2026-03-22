Η Λάρισα στις πρωταθλήτριες πόλεις σε διαζύγια και σύμφωνα συμβίωσης

Ο γάμος ως θεσμός, αποτελεί μία αναγκαιότητα, τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης όσο και στο επίπεδο της ένταξης του ατόμου στο σύνολο και για αυτό είναι ένας θεσμός ανθεκτικός στο χρόνο.

Όμως, παρά τις αντοχές του, βρίσκεται σε κρίση γιατί όταν η κοινωνική πραγματικότητα εξελίσσεται γρήγορα οι θεσμοί αντανακλούν την ρευστότητα αυτή της πραγματικότητας.

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η συναισθηματική απομάκρυνση, οι συγκρούσεις γύρω από οικονομικά ή οικογενειακά ζητήματα, οι διαφορετικές προσδοκίες για τη ζωή ή σε ορισμένες περιπτώσεις απιστία, αποτελούν τις βασικές αιτίες για το διαζύγιο.

Ο γάμος είναι ένας θεσμός που ανανεώνεται μέσα στα χρόνια, το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι μία από αυτές τις μεταβολές. Μελετώντας τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία, στις δημοτικές ενότητες 11 μεγάλων ελληνικών πόλεων, εύκολα διαπιστώνεται η ραγδαία αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης.

Το 2025 σε σχέση με το 2016, μέσα σε 10 χρόνια, τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν στα Χανιά κατά 1500%, στη Ρόδο κατά 686,36% και ακολουθούν με αύξηση πάνω από 600% Πάτρα, Βόλος, Καβάλα και Λάρισα. Τα Σύμφωνα Συμβίωσης αυξήθηκαν στα Ιωάννινα κατά 565,22%, στη Χαλκίδα κατά 510% και στο Ηράκλειο κατά 417.65.

Το 2016, τα σύμφωνα συμβίωσης στη χώρα ήταν μόλις στο 7,1%, με τους θρησκευτικούς γάμους να είναι στο 44,5% και τους πολιτικούς στο 48,4% των συνολικών. Το 2024, οι θρησκευτικοί γάμοι μειώθηκαν στο 38,5% οι πολιτικοί γάμοι έπεσαν στο 33,2% και τα σύμφωνα συμβίωσης εκτοξεύθηκαν στο 28,3%.

Οι πρωταθλητές στα διαζύγια

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 να καταγράφηκαν 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους με την τάση να είναι αυξητική. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 40-44 και οι άνδρες στην ομάδα 45-49 είναι αυτοί που χωρίζουν περισσότερο. Ακολουθούν οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 45-49 και 30-34 και αντίστοιχα οι άνδρες στην ομάδα 40-44 και 50-54.

Τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν μετά τα 10 χρόνια γάμου, σε ποσοστό που ξεπερνάει το 65%, με σχεδόν ένα στα τρία ζευγάρια να χωρίζει μεταξύ 10 και 19 χρόνων γάμου.

Η αυξητική τάση των διαζυγίων απεικονίζεται ξεκάθαρα στη σύγκριση ανάμεσα στα καταγεγραμμένα διαζύγια στα ληξιαρχεία το 2016 και 2025. Η αύξηση στο Ηράκλειο ξεπέρασε το 14%, στην Πάτρα το 29%, στο Βόλο 49%, στα Χανιά 59% στη Χαλκίδα 60%, στη Λάρισα 62%, στη Ρόδο 122% και στα Ιωάννινα –πρωταθλήτρια στην αύξηση των διαζυγίων- το 136%.

Το 2025, στην Αθήνα τα διαζύγια ήταν στο 22,18% των συνολικών γάμων και συμφώνων συμβίωσης. Στα Χανιά και την Πάτρα σχεδόν στο 28%, στο Ηράκλειο, τη Λάρισα, το Βόλο και την Καβάλα τα διαζύγια κινήθηκαν γύρω από το 31%, στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκίδα στο 33%, τη Ρόδο στο 36% και τα Ιωάννινα –πρωταθλήτρια και των διαζυγίων- το ποσοστό για το 2025 άγγιξε το 40%.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από dnews.gr)