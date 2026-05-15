Η Λάρισα τιμά τον Πολιούχο της Άγιο Αχίλλιο – Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ναό (φωτο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά κατάνυξη πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα ο εορτασμός του πολιούχου της πόλης, Αγίου Αχιλλίου, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών από τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές.

Από νωρίς το πρωί, ο Μητροπολιτικός Ναός του Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλίου κατακλύστηκε από κόσμο, ο οποίος προσήλθε για να παρακολουθήσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και να τιμήσει τη μνήμη του προστάτη και πολιούχου της πόλης.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τους πιστούς να συμμετέχουν με ευλάβεια στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Στον εορτασμό συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και πλήθος επισήμων, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία νέων ανθρώπων και οικογενειών.

Η σημερινή γιορτή αποτελεί ακόμη μία έκφραση της βαθιάς πίστης και της στενής σχέσης των κατοίκων της Λάρισας με τον Άγιο Αχίλλιο, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και την πνευματική κληρονομιά της πόλης.

