Η Λάρισα τρίτη σε εντάξεις έργων στο “Εξοικονομώ” – 639 κατοικίες στο πρόγραμμα

Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» καταγράφηκε την περίοδο 2024–2025 σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και η Λάρισα, συγκεντρώνουν τις περισσότερες κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τα ακίνητα με το Εξοικονομώ

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ReDataset, σε επίπεδο δήμων πανελλαδικά, η Πάτρα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Συνολικά 1.009 σπίτια εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ», αριθμός που την κατατάσσει πρώτη στη χώρα.

Τα Ιωάννινα ακολουθούν με 953 κατοικίες ενταγμένες. Η Λάρισα καταγράφει 639 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, με ποσοστό συμμετοχής 0,81%, σε επίπεδα αντίστοιχα της Πάτρας.

Αντίθετα, ο Δήμος Αθηναίων, παρά το τεράστιο μέγεθός του, εμφανίζει 600 κατοικίες ενταγμένες, αριθμός που αντιστοιχεί μόλις στο 0,14% του επιλέξιμου αποθέματος.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η Θεσσαλονίκη, με 587 κατοικίες και ποσοστό συμμετοχής 0,28%.

Το Αγρίνιο εμφανίζει 549 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, που αντιστοιχούν στο 1,08% του επιλέξιμου αποθέματος, δηλαδή υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Αθήνα.

Ο Βόλος καταγράφει 525 κατοικίες και ποσοστό 0,65%, ενώ η Πέλλα ξεχωρίζει πανελλαδικά, καθώς με 497 κατοικίες εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη χώρα, στο 1,68%. Ακολουθούν η Βέροια με 475 κατοικίες και ποσοστό 1,39% και τα Τρίκαλα με 471 κατοικίες και 1,20%.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Ανδρομάχης Παύλου στον ot.gr)