Η μείωση των ατυχημάτων στην εθνική οδό και οι αναξιοποίητες κάμερες στις σήραγγες των Τεμπών από την Τροχαία

Κατά 22% μειώθηκαν τα ατυχήματα στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου το 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η παραχωρησιούχος εταιρεία, από τα 628 ατυχήματα υπήρξαν μόλις 2 θανατηφόρα.

Η πρόληψη στους εθνικούς δρόμους θα μπορούσε να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα αν λειτουργούσαν συστηματικά τα ραντάρ.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στις σήραγγες των Τεμπών η ταχύτητα όλων των διερχόμενων οχημάτων παρακολουθείται διαρκώς από τις κάμερες της «Αυτοκινητόδρομος». Λέγεται ότι η Τροχαία αποφεύγει να συνδεθεί και να καταγράφει τους παραβάτες διότι …δεν το θέλει το αρμόδιο υπουργείο. Το πολιτικό κόστος πάνω και από τις ανθρώπινες ζωές …

Η τεχνολογία των καμερών και των ραντάρ εξελίσσεται σε βασικό «σύμμαχο» της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, με ιδιαίτερη σημασία στις σήραγγες, όπου οι συνθήκες οδήγησης είναι πιο απαιτητικές και τα περιθώρια λάθους περιορισμένα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ένα από τα βασικά προβλήματα παραμένει η υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και σε επικίνδυνα σημεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ελέγχους σε σήραγγες καταγράφηκε πως έως και το 70% των οδηγών υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σύγχρονα ραντάρ και οι κάμερες δεν λειτουργούν μόνο κατασταλτικά (μέσω προστίμων), αλλά κυρίως προληπτικά. Εντοπίζουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο, καταγράφουν την ταχύτητα με μεγάλη ακρίβεια και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ασφαλέστερης οδηγικής συμπεριφοράς. Ενδεικτικό είναι ότι προηγμένα συστήματα, όπως τα φορητά ραντάρ νέας γενιάς, μπορούν να ελέγχουν πολλαπλές λωρίδες και να καταγράφουν ταχύτητες από 10 έως 300 χλμ./ώρα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, τα δίκτυα καμερών που έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους οδικούς άξονες – όπως το τμήμα του ΠΑΘΕ – επιτρέπουν τη συνεχή επιτήρηση της κυκλοφορίας, την άμεση ανίχνευση συμβάντων (π.χ. ακινητοποιημένα οχήματα ή οχήματα που κινούνται αντίθετα) και την ταχύτερη επέμβαση των αρχών.

Ιδιαίτερη είναι η σημασία των συστημάτων αυτών στις σήραγγες, όπου ένα ατύχημα μπορεί να έχει πολλαπλάσιες συνέπειες λόγω περιορισμένου χώρου, μειωμένης ορατότητας και αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, η επιτήρηση είναι συνεχής και συνδυάζεται με σύγχρονες υποδομές, όπως βελτιωμένος φωτισμός LED, που ενισχύει την ορατότητα και μειώνει την πιθανότητα ατυχημάτων.

Συνολικά, η αξιοποίηση καμερών και ραντάρ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική «έξυπνων» αυτοκινητοδρόμων, με στόχο τη μείωση των τροχαίων και – σε βάθος χρόνου – την προσέγγιση του στόχου για μηδενικά ατυχήματα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί· καθοριστικός παραμένει ο ρόλος της οδηγικής συμπεριφοράς και της συμμόρφωσης με τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα σε κρίσιμα σημεία όπως οι σήραγγες.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr