Η μυρωδιά της τσίκνας απλώνεται στη Λάρισα – γλεντοκόπι το μεσημέρι με χιλιάδες σουβλάκια και Τόνυ Σφήνο

Η Τσικνοπέμπτη στη Λάρισα δεν είναι απλώς ένα έθιμο, είναι μια ολόκληρη γιορτή που απλώνεται από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ γεμίζοντας την πόλη με καπνούς από ψητά, μουσικές και αποκριάτικη διάθεση.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι ψησταριές παίρνουν φωτιά σε συνοικίες και πλατείες. Κρεοπώλες, ταβέρνες, καφέ και καταστήματα εστίασης στήνουν υπαίθριες ψησταριές, ψήνοντας σουβλάκια, λουκάνικα, πανσέτες και κοντοσούβλια, ενώ η μυρωδιά της «τσίκνας» απλώνεται σε όλο το κέντρο. Στην Κεντρική πλατεία, στο Φρούριο και σε πολλές γειτονιές, παρέες στήνουν αυτοσχέδια γλέντια, με κρασί και τσίπουρο να ρέουν άφθονα.

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, που συνδέεται με την περίοδο της Αποκριάς και την έναρξη της κρεατοφαγίας πριν από τη Σαρακοστή, στη Λάρισα έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη λαϊκή γιορτή. Οι δρόμοι γεμίζουν μουσικές – με κλαρίνα και χάλκινα – ενώ πολλοί εμφανίζονται μεταμφιεσμένοι, δημιουργώντας μια πολύχρωμη, αποκριάτικη ατμόσφαιρα.

Η φετινή Τσικνοπέμπτη περιλαμβάνει οργανωμένες εκδηλώσεις από τον Δήμο Λαρισαίων και επαγγελματικούς φορείς, με μουσικά σχήματα και happenings στο κέντρο της πόλης. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται με την εμφάνιση του Τόνυ Σφήνου, ο οποίος αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με το γνωστό, σατιρικό και χορευτικό του πρόγραμμα, δίνοντας τον τόνο για ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι. Παράλληλα, μπάντες, χορευτικά και θεματικά δρώμενα θα κρατούν ζωντανή τη γιορτινή διάθεση έως αργά το βράδυ.

Για τους επαγγελματίες της εστίασης, η Τσικνοπέμπτη αποτελεί μία από τις πιο δυνατές ημέρες του χρόνου, με αυξημένη κίνηση και κατανάλωση, ενώ για τους Λαρισαίους είναι μια ευκαιρία εξόδου, συνάντησης και ξεφαντώματος. Με ψητά, μουσική και αποκριάτικη διάθεση, η πόλη γιορτάζει και φέτος ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά της έθιμα, κρατώντας ζωντανή την παράδοση της Τσικνοπέμπτης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr