Η οικογένεια Ρομά με τις χρυσές λίρες δήλωνε μηδενικό φορολογικό εισόδημα – είχε βίλες και άλλαζε συνέχεια πολυτελή αυτοκίνητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό της προανακριτικής διαδικασίας και αποτυπώνουν την έντονη αντίφαση ανάμεσα στο οικονομικό προφίλ που δήλωναν στις Αρχές τα μέλη της ισχυρής οικογένειας Ρομά που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη με τις χρυσές λίρες και στον τρόπο ζωής που φέρεται να είχαν στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με αυτά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση και έχουν ήδη προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε Λάρισα και Αθήνα, εμφανίζονταν στις φορολογικές τους δηλώσεις με μηδενικά ή ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα δήλωναν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ένδειας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ακόμη και ως «σκηνίτες» ή άστεγους, ενώ παράλληλα είχαν και σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έφταναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα των αρχών για τον τρόπο ζωής τους φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ορισμένα από τα πρόσωπα της οικογένειας διέμεναν σε μεγάλα ακίνητα και πολυτελείς κατοικίες.

Ενδεικτικά, ένα από τα μέλη φέρεται να κατοικούσε σε μεζονέτα που εκτείνεται σε δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 16.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ άλλος συγγενής διέμενε σε μονοκατοικία που βρίσκεται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων.

Σε άλλη περίπτωση, κατοικία πολυτελούς κατασκευής φαίνεται να βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν 15.000 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και σημαντικό αριθμό οχημάτων υψηλής αξίας που σχετίζονται με τα πρόσωπα της έρευνας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μοντέλα πολυτελών αυτοκινήτων, όπως BMW, Mercedes, Porsche και άλλα παρόμοια οχήματα, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία είτε βρίσκονταν στην κατοχή τους είτε είχαν μεταβιβαστεί κατά το παρελθόν σε τρίτα πρόσωπα.

Στο υλικό της έρευνας αναφέρεται ακόμη ότι τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, τα οποία άλλαζαν σχετικά συχνά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να πραγματοποιούσαν μεταβιβάσεις ή αγοραπωλησίες οχημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι κινήσεις αυτές εξετάζονται από τις αρχές και υπό το πρίσμα της πιθανής απόκρυψης της προέλευσης χρημάτων, μέσω αγορών και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων.



Οι ίδιες πληροφορίες καταγράφουν επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματικά ποσά έμπαιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν άμεσα ηλεκτρονικές πληρωμές ή αγορές, πρακτική που σύμφωνα με τις αρχές συναντάται συχνά σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνθέτουν μια εικόνα που απέχει σημαντικά από το οικονομικό προφίλ που εμφανιζόταν στις φορολογικές δηλώσεις, ενισχύοντας τις υποψίες ότι τα πραγματικά έσοδα των εμπλεκομένων ενδέχεται να προέρχονταν από δραστηριότητες που δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές.

Φρίξος Δρακοντίδης (protothema.gr)