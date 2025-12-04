Η πεζογέφυρα Αλκαζάρ φόρεσε τα γιορτινά της

Λάμπει, μέσα σε ένα ολόφωτο μπλε χρώμα, η πεζογέφυρα Πηνειάδων Νυμφών στο Πάρκο Αλκαζάρ, γνωστή τα τελευταία χρόνια και ως γέφυρα Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου.

Το χρώμα είναι τόσο ξεχωριστό που δίνει τον εορταστικό τόνο σε όλη την περιοχή κάτω από τον Άγιο Αχίλλειο.

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα έχει ξύλινη επιφάνεια και σκάλες που οδηγούν στην όχθη του Πηνειού και ανακατασκευάστηκαν σχετικά πρόσφατα.

Η ανακατασκευή της εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ανάπλασης του πάρκου Αλκαζάρ, μαζί με την τεχνητή λίμνη, μνημεία, πεζοδρόμια και άλλες υποδομές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γέφυρα έχει μήκος 95 μέτρα και πλάτος 5,50 μέτρα. Πρόκειται ως γνωστόν για σημαντικό πέρασμα πεζών που εξυπηρετεί αρκετό κόσμο καθημερινά συνδεόντας το κέντρο της πόλης με το Αλκαζάρ και τον (άλλοτε) Πέρα Μαχαλά.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr