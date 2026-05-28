Η Περιφέρεια βελτιώνει την κυκλοφορία – Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι σε Φάρσαλα και Αγίους Αποστόλους Τρικάλων

Μείζονος σημασίας για την παρεχόμενη ασφάλεια των οδικών δικτύων της Θεσσαλίας, που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις και ανάγκες για μετακίνηση ανθρώπων και μεταφορά αγαθών, είναι αδιαμφισβήτητα οι κυκλικοί κόμβοι.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας υπέγραψε την ένταξη του έργου «Κατασκευής κυκλικών κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα η κυκλοφοριακή παρέμβαση αφορά τον κυκλικό κόμβο Ανωχωρίου στην παράκαμψη Φαρσάλων και τον κυκλικό κόμβο Αγίων Αποστόλων στην Περιφερειακή Τρικάλων από το «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030».

Το έργο κοστολογείται στα 1,9 εκατ. ευρώ και η εργολαβία προβλέπει την μετατροπή δύο ισόπεδων Κόμβων (Ι/Κ) σε Κόμβους Κυκλικής Κίνησης σε δύο κεντρικούς άξονες, για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των δρόμων, τη βελτίωσης της αισθητικής, και την καλύτερη διαχείριση των προσβάσεων.

Ο κόμβος Ανωχωρίου θα κατασκευαστεί στη συμβολή της Περιφερειακής Οδού Φαρσάλων (τμήμα της Ε.Ο.3 & Ε.Ο.30) και της οδού σύνδεσης των οικισμών Ανωχωρίου & Κατωχωρίου και ο κόμβος Αγίων Αποστόλων στη συμβολή του Περιφερειακού Δακτυλίου Τρικάλων (τμήμα της Ε.Ο.6) με την Επ.Ο.3 Τρίκαλα – Μικρό Κεφαλόβρυσο – Σαρακίνα μέχρι Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε πως η βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας που παρέχουν οι κόμβοι τους καθιστούν ως ένα αποτελεσματικό μέτρο βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών. Στόχος είναι η μείωση των σημείων εμπλοκής και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, καθώς και η διατήρηση χαμηλών ταχυτήτων.

(*) φωτογραφία αρχείου