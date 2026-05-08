Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει λύση σε αρδευτικό πρόβλημα της Τσαριτσάνης

Ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των αγροτών της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης, σχετικά με την άρδευση των καλλιεργειών τους, βρήκε άμεση ανταπόκριση από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία και έδωσε οριστική λύση.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση των εργασιών της υφιστάμενης γεώτρησης «Παγκού», γεγονός που θα απαλλάξει οριστικά τους αγρότες από το πρόβλημα με την άρδευση. Κατά την κρίσιμη περίοδο της παραγωγής, να σημειωθεί ότι δεν επαρκούσε η διαθέσιμη ποσότητα ύδατος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές απώλειες στη γεωργική παραγωγή.

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δόθηκε λύση στο θέμα της άρδευσης των αγροτών της Κοινότητας Τσαριτσάνης. Ωστόσο, ακολουθούν άμεσα αντίστοιχες παρεμβάσεις της Περιφέρειας, σε Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπου υφίστανται παρόμοια προβλήματα.

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, τη Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης, επισκέφτηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Να σημειωθεί ότι, πραγματοποιήθηκαν εργασίες εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος σε βάθος 120 μέτρων, με δυνατότητα παροχής έως 50 m2/ ώρα με παράλληλη σύνδεση της γεώτρησης με τον κεντρικό αγωγό μέσω υπόγειου δικτύου. Επίσης, τοποθετήθηκε σύστημα ρύθμισης στροφών (inverter) για τη βέλτιστη λειτουργία και τον έλεγχο της παροχής, με σκοπό ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Τέλος έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και περίφραξη της εγκατάστασης.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικού Δικτύου του Τμήματος Αγροτικών Υποδομών του Δήμου Ελασσόνας κ. Ευάγγελος Γκουτζαμάνης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης κ. Μενέλαος Σκέντζος, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.