Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ετοιμάζεται για τον ποδηλατικό διεθνή αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas

Αναλυτικά οι διαδρομές και οι παράλληλες δράσεις



Ο ΔΕΗ Tour of Hellas, ο μεγαλύτερος ετήσιος διεθνής αγώνας της χώρας, αφήνει κάθε χρόνο ένα πρωτοφανές γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Μεταξύ αυτών φυσικά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεν θα μπορούσε να λείπει από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής. Φέτος ο αγώνας θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού!

Ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας

Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες —18 επαγγελματικές και οι Εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου— θα διασχίσουν την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Αττική. Η δυναμική του αγώνα αποτυπώνεται πλέον σε αριθμούς, καθώς η διοργάνωση του 2025 κατέγραψε Media Value 8,3 εκατ. ευρώ, αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas θα έχει φέτος τον μεγαλύτερο αριθμό ζωντανών μεταδόσεων από διεθνή κανάλια, καθώς μέχρι στιγμής τα αιτήματα για Live μεταδόσεις έχουν ξεπεράσει τα 15 διεθνή ΜΜΕ.

Κοινωνική υπεραξία και υποδομές

Η κοινωνική υπεραξία του αγώνα εντοπίζεται έμπρακτα στις υποδομές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δίνουν μια διαρκή μάχη ώστε να εξασφαλιστεί το τέλειο αγωνιστικό τερέν: οι δρόμοι των 100 πόλεων και χωριών από όπου θα περάσουν οι ποδηλάτες.

Σε επίπεδο Θεσσαλίας οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι:

Δήμος Καρδίτσας (Ενδιάμεσο Σπριντ)

Δήμος Λαρισαίων (Τερματισμός 2ου Ετάπ)

Δήμος Βόλου (Εκκίνηση 3ου Ετάπ)

Δήμος Νοτίου Πηλίου (Σπριντ Ανάβασης)

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου (Πέρασμα/Σπριντ)

Δήμος Αλμυρού (Ενδιάμεσο Σπριντ)

Ειδικότερα οι διαδρομές στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας: 8. Καρπενησίου, 9. Μακρακώμης, 10. Σοφάδων, 11. Καρδίτσας, 12. Παλαμά, 13. Κιλελέρ, 14. Λαρισαίων, 15. Βόλου, 16. Νοτίου Πηλίου, 17. Ζαγοράς – Μουρεσίου, 18. Αλμυρού, 19. Δομοκού, 20. Λαμιέων, 21. Λοκρών, 22. Ορχομενού, 23. Αλιάρτου – Θεσπιέων, 24. Θηβαίων, 25. Τανάγρας.

Αναλυτικά η διαδρομή

2ο ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.

3ο ετάπ: 39. Βόλος, 40. Αγριά, 41. Κάτω Λεχώνια, 42. Άνω Λεχώνια, 43. Στροφίλος, 44. Άγιος Βλάσιος, 45. Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 46. Πινακάτες, 47. Βυζίτσα, 48. Μηλιές, 49. Λαμπινού, 50. Τσαγκαράδα, 51. Μούρεσι, 52. Κισσός, 53. Χάνια, 54. Πορταριά, 55. Άνω Βόλος, 56. Νέες Παγασές, 57. Νέα Αγχίαλος, 58. Μικροθήβες, 59. Αϊδίνι, 60. Κρόκιο, 61. Αλμυρός, 62. Ευξεινούπολη, 63. Νεοχώρι, 64. Νεράιδα, 65. Ανάβρα, 66. Φιλιαδώνα, 67. Μελιταία, 68. Μακριλίβαδο, 69. Νέος Παλαμάς, 70. Λαμία.

Το ποδήλατο στα σχολεία και τις πλατείες

Μέσα από τις παράλληλες δράσεις της οργανωτικής επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ, ο αγώνας «μπαίνει» στα σχολεία και τις πλατείες, προωθώντας την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στη Λάρισα θα γίνουν 29/4 στον Μύλο του Παππά, όπου θα δοθεί και συνέντευξη τύπου.