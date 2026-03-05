Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει το σχέδιό της για τον πολιτισμό και βραβεύει τέσσερις επιφανείς Λαρισαίους

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παρουσιάσει σήμερα 5 Μαρτίου και ώρα 17:30 την εισήγηση του προγράμματος των πολιτιστικών δράσεων 2026 σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείο Κατσίγρα. ενώ παράλληλα ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας θα τιμήσει για την προσφορά τους στο χώρο του πολιτισμού τους κ.κ. Κώστα Λάνταβο, Βεατρίκη (Μπέττυ) Σαΐας -Μαγρίζου, Νικόλαο Παπαθεοδώρου και Χρήστο Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η παρουσίαση των πολιτιστικών δράσεων 2026 της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιείται μόλις τρεις μέρες μετά την μεγάλη εκδήλωση του απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής για το 2025 για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας το απόγευμα της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Divani, στην οποία έγινε εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα πολιτιστικών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στις δράσεις του περασμένου έτους που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια, καθώς και στο πρωτότυπο Πρόγραμμα 39 πενταετούς διάρκειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας άμεσης χρηματοδότησης φορέων, ύψους 31.300.000 €.

Η σημερινή εκδήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχεια του σχεδιασμού και της πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτή αναλύθηκε τόσο από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όσο και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλη Σίμου και τον Αντιδημάρχο Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων κ. Θωμά Ρετσιάνη στη συζήτησή τους για το κοινωνικό αποτύπωμα του πολιτισμού στα πλαίσια της στρατηγικής ανθεκτικότητας κατά το δεύτερο διαδραστικό σκέλος της εκδήλωσης.

Ο κ. Κουρέτας κατά την παρουσίαση του δήλωσε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει επενδύσει ιδιαίτερα στον Πολιτισμό καθώς θεωρεί πως συμβάλει στην απόκτηση αίσθησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος μετά από περιόδους κρίσης. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο Πρόγραμμα 39 επισημαίνοντας ότι είναι κάτι το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλης Σίμος έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά εξηγώντας ότι «Μέσω του Προγράμματος 39, στηρίζουμε 31 διαφορετικούς φορείς και δη Δήμους, υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που ασχολούνται με την Τοπική αυτοδιοίκηση και τον πολιτισμό, τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού στην πράξη, δίνοντας τα εφόδια σε όσους δημιουργούν να συνεχίσουν το έργο τους».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσίανης εκπροσωπώντας τον Δήμο Λαρισαίων ως άμεσα επωφελούμενο φορέα από το Πρόγραμμα 39 δήλωσε πως έχει αναπτυχθεί μια εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον τομέα του πολιτισμού από την οποία προέκυψε πλήθος συμπράξεων κατά το 2025. «Η συνεργασία μας έχει μεγάλη γκάμα, είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη. Αυτό που θα ήθελα όμως να τονίσω ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι τυπική, διεκπεραιωτική στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθενός. Δεν είναι επιφανειακή, αντίθετα βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη για τον ρόλο και τη σημασία του πολιτισμού. Αυτή η συνάντιληψη αντανακλάται άλλωστε ξεκάθαρα και στην κοινή μας πλέον πορεία μέσα από την Πρόσκληση 39 της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση δράσεων σύγχρονου πολιτισμού για την οποία ο Δήμος επέλεξε να προτείνει προς ένταξη 5 προγράμματα τα οποία και εκρίθηκαν και αφορούν σε φεστιβάλ».

Κατά τον κ. Ρετσίανη η κοινή στόχευση Δήμου και Περιφέρειας οδηγεί σε απρόσκοπτη και ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί «μια συνταγή που μας απομακρύνει από μοντέλα που συχνά αναλώνονται σε αποσπασματικές δράσεις, πολλές φορές ξεκομμένες από τον τόπο σαν να μοιάζουν να έρχονται από κάπου αλλού ή να επιβάλλονται. Εμείς, αντίθετα, προσεγγίζουμε ένα μοντέλο στοχευμένων παρεμβάσεων που καλλιεργούνται σε πρόσφορο έδαφος, βασισμένο στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τη δυναμική του τόπου. Ένα μοντέλο όπου το αποτέλεσμα των συνεργειών δεν είναι αθροιστικό, αλλά πολλαπλασιαστικό. Ένα μοντέλο επιτυχημένο».

Συμπληρώνοντας ο κ. Σίμος σχολίασε πως πρόκειται για ένα μοντέλο που δημιουργεί «πολιτισμό εξωστρεφή, ανθρωποκεντρικό, καινοτόμο και, πάνω από όλα, προσβάσιμο σε όλους».

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού αναφέρθηκε στις επενδύσεις της Περιφέρειας σε νέους πολιτιστικούς χώρους αναφέροντας ενδεικτικά το Εργοστάσιο Καπνού στην Ελασσόνα, το Πάρκο Χατζηχαλάρ και την Αυλή της Δημοτικής Πινακοθήκης, καθώς και στο πολιτιστικό πρόγραμμα του 2025 κάνοντας και πάλι ενδεικτική μνεία στο Φεστιβάλ «Από τον Όλυμπο στο Κύμα», στο Φεστιβάλ Ποίησης, στη θεσμοθέτηση του TloupasPath, στο καφέ της Επιστήμης, στη Μαγεία της Όπερας στο Ωδείο, στα τετράδια της Ανζέλ Κουτιάν του Θεσσαλικού θεάτρου, στις 90 Κοινοτικές δράσεις και τέλος στις Θεσμοθετημένες εκδηλώσεις. «Όλες οι δράσεις μας προσφέρονται δωρεάν στο κοινό. Η δωρεάν πρόσβαση αποτελεί για εμάς πολιτική επιλογή και κοινωνική δέσμευση» είπε χαρακτηριστικά την περασμένη Δευτέρα δίνοντας σήμερα τη σκυτάλη στην ομάδα του Πολιτισμού για την αναλυτική παρουσίαση της εισήγησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας του προγράμματος των πολιτιστικών δράσεων για το 2026.