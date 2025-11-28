Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωράει στην αγορά 32 απινιδωτών

Οι απινιδωτές αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία για τη διάσωση ζωών σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Κάθε λεπτό χωρίς απινίδωση μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης έως και 10%, γεγονός που καθιστά την άμεση πρόσβαση σε συσκευή ζωτικής σημασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωράει στην αγορά 31 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών οι οποίοι θα διανεμηθούν σε συλλογικούς φορείς ανά την Θεσσαλία. Η κατανομή ανά νομό θα γίνει με βάση τις ανάγκες και τα σχετικά αιτήματα που υπάρχουν. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 32.000 ευρώ.

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED) είναι εύχρηστοι, δίνουν ηχητικές οδηγίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από άνθρωποι χωρίς ιατρική εκπαίδευση. Σε δημόσιους χώρους, γήπεδα, σχολεία και υπηρεσίες, η παρουσία τους αυξάνει θεαματικά την ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η διάδοση και εκπαίδευση στη χρήση απινιδωτών αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια της κοινωνίας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr