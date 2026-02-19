Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε σε ανάκληση χώρων νοσηλείας στο Animus

Τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ANIMUS αποφάσισε χθες ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας, μετά τη διαπίστωση λειτουργίας χώρων νοσηλείας ασθενών σε υπόγειους χώρους, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Όπως γράφει η Ελευθερία στο σημερινό της φύλλο, το ζήτημα ανέκυψε μετά από καταγγελία της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας τον Μάιο 2025 και τη διενέργεια σχετικού ελέγχου νομιμότητας, ο οποίος διατάχθηκε από τον περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα σε όλα τα Κέντρα Αποκατάστασης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και ελέγχου καταλληλότητας κτιρίων και των εγκαταστάσεων των Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορούσε τρεις δομές, από τις οποίες οι δύο ανήκουν στον ίδιο Όμιλο. Από τους ελέγχους της Επιτροπής διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις και παρατυπίες, με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να ζητούν από τα Κέντρα συμμόρφωση στις κείμενες διατάξεις.

Ωστόσο σε ένα από τα Κέντρα η Επιτροπή βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο Χώρους Αυξημένης Φροντίδας δυναμικότητας 19 κλινών στο υπόγειο του κτιρίου, χώρους μη αδειοδοτήσιμους για χρήση νοσηλείας, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, βάζοντας «λουκέτο» στους δύο Χώρους Αυξημένης Φροντίδας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης το αδειοδοτημένο Κέντρο Αποθεραπείας -Αποκατάστασης της εταιρείας «ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην οποία μεταβιβάστηκαν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας -Αποκατάστασης, Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας «ANIMUS» από την εταιρεία «ANIMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον Μάιο 2023, με δυναμικότητα 139 κλινών περιλαμβάνει δύο Χώρους Αυξημένης Φροντίδας, ο ένας 12 κλινών και ο δεύτερος 7 κλινών.

Ωστόσο, η χωροθέτηση Χώρου Αυξημένης Φροντίδας, ο οποίος συνιστά κατ’ ουσία χώρο νοσηλείας εντός Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΑΑ) σε υπόγειο χώρο αντίκειται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις, αυτοί οι χώροι νοσηλείας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό (μέσω ανοιγμάτων), προϋποθέσεις που εξ ορισμού δεν πληρούνται στους υπόγειους χώρους, οι οποίοι άλλωστε δεν θεωρούνται χώροι κύριας χρήσης για εγκαταστάσεις υγείας και ιδίως για θαλάμους νοσηλείας. Η μη τήρηση αυτών των προδιαγραφών καθιστά τον χώρο μη αδειοδοτήσιμο για χρήση νοσηλείας. Επίσης, η τοποθέτηση ασθενών αυξημένης φροντίδας σε υπόγειο χώρο, αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, σεισμό κ.ο.κ.), καθώς η εκκένωση ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι ισχύοντες Κανονισμοί Πυροπροστασίας και η αρχή της ασφάλειας των ασθενών.

Στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας σημείωναν χθες ότι με την απόφασή της η Περιφέρεια και προσωπικά ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας επαναβεβαιώνουν την αταλάντευτη προσήλωσή τους στη νομιμότητα και στην καθολική εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δηλώνοντας σε κάθε κατεύθυνση ότι παραμένουν σταθερά και αδιαπραγμάτευτα προσηλωμένοι στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών χωρίς καμία απολύτως έκπτωση.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Ελευθερίας )