Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τον Δήμο Λαρισαίων για την αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου στην οδό Αλευάδων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, προχωρά στην ένταξη ενός ακόμα σημαντικού έργου για την πόλη της Λάρισας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με προϋπολογισμό 327.659,13 ευρώ, χρηματοδοτεί την αστική και βιοκλιματική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου στην οδό Αλευάδων (κάθετη οδός με την Λάτσιου, πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων της συνοικίας Φιλιππούπολης), μεταμορφώνοντας μια έκταση σχεδόν 3 στρεμμάτων σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο Πολυχώρο για όλους.

Σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων προχωρά σε καλλωπισμό του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ Γ334 επιφάνειας 2.958 τμ, με την αστική και βιοκλιματική αναβάθμισή του, αρμοδιότητας Δήμου Λαρισαίων. Η επίτευξη του στόχου, θα γίνει μέσω προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, πέργκολας σκίασης, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση ενηλίκων, οργάνων παιδικής χαράς, διαδραστικών παιχνιδιών, ηλιακών φωτιστικών, φυτικού υλικού και αρδευτικού δικτύου. Η επέκταση των φυτεύσεων αποσκοπεί στη βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου, με πολλαπλά οφέλη για τον γειτονικό οικιστικό χώρο. Ο πολυχώρος που θα δημιουργηθεί προβλέπεται να είναι εύκολα προσβάσιμος από όλους και απευθύνεται σε χρήστες διαφορετικών ηλικιών και αναγκών με κύρια επιδίωξη να επηρεάζει θετικά τη διάθεση αυτών που τον επισκέπτονται παρέχοντας σημεία ξεκούρασης και ηρεμίας. Μέσω της πρότασης προωθείται η έννοια του «Πάρκου γειτονιάς» αναβαθμίζοντας τους ήδη υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους.

Να σημειωθεί ότι η πράξη συμπεριλαμβάνεται στη δράση “Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές” της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων με την υλοποίηση της οποίας και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προτεινόμενες πράξεις της δράσης, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της περιοχής παρέμβασης για προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και για τη δημιουργία πράσινων και γαλάζιων υποδομών.

Δημ.Κουρέτας

Σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: Στόχος μας σε συνεργασία με τον δήμο Λαρισαίων είναι η δημιουργία ενός πρότυπου “Πάρκου Γειτονιάς”. Με την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, οργάνων γυμναστικής για ενήλικες, παιδικής χαράς με διαδραστικά παιχνίδια, αλλά και ηλιακών φωτιστικών, δίνουμε νέα ζωή σε έναν υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Λαρισαίων. Παράλληλα, επενδύουμε καθοριστικά στην επέκταση των φυτεύσεων και τη δημιουργία νέου αρδευτικού δικτύου, στοχεύοντας στη βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση του μικροκλίματος προς όφελος του οικιστικού ιστού. Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων, αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των πράσινων υποδομών, την προστασία του περιβάλλοντος και, πάνω από όλα, για τη δημιουργία χώρων ηρεμίας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης που επηρεάζουν θετικά τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κάθε συμπολίτη μας, κάθε ηλικίας.»

Αθαν. Μαμάκος

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λαρισαίων Αθαν. Μαμάκος δήλωσε: Με τον νέο πολυχώρο στην οδό Αλευάδων, μια ολόκληρη γειτονιά αποκτά έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, άθλησης και ξεκούρασης. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δημιουργούμε ένα πραγματικό «πάρκο γειτονιάς», ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Η Λάρισα δημιουργεί ένα νέο δίκτυο δημόσιων χώρων, επενδύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών -από τους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου μέχρι το πάρκο κάθε γειτονιάς. Γιατί οι χώροι πρασίνου είναι υποδομές ζωής».