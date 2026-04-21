Η Περιφέρεια περιμένει ένα δύσκολο κλιματικό καλοκαίρι – Σύσκεψη παρουσία του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά

Σύσκεψη με επίκεντρο την προετοιμασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Στη σύσκεψη τέθηκαν επί τάπητος τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της θερινής περιόδου, με έμφαση στον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την κατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και την ανάγκη για έγκαιρο καθαρισμό δασικών εκτάσεων και ευπαθών περιοχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της πρόληψης ως βασικού παράγοντα για τον περιορισμό των πυρκαγιών. Από την πλευρά του Υπουργείου τονίστηκε η ανάγκη για αυξημένη εγρήγορση και άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στα διδάγματα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη προστασία πολιτών και υποδομών.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση όλων των πλευρών για στενή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto thessaliatv)