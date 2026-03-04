Η Πολιτική Προστασία καταγράφει και αποτιμά τα καταφύγια που υπάρχουν στη Λάρισα

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τρέχουν και την ανησυχία να εντείνεται μετά τα χτυπήματα του Ιράν και στην Κύπρο, οι πολίτες της Λάρισας έχουν ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το αν υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθεί και η Λάρισα στο στόχαστρο και σε δεύτερο επίπεδο, για τα καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Μάλιστα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από ερωτήματα, εκτιμήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ατεκμηρίωτες πληροφορίες, οι οποίες ενισχύουν το κλίμα ανησυχίας.

Όπως σημειώνει η Νατάσα Πολυγένη, στην “Ελευθερία”, σε ότι αφορά τα καταφύγια, πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για απόρρητες πληροφορίες που ανακοινώνονται όταν καταστεί ανάγκη. Το ζήτημα της δημόσιας ενημέρωσης ισορροπεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ανάμεσα στην ανάγκη για πρόσβαση στην πληροφορία και στην υποχρέωση διαφύλαξης κρίσιμων δεδομένων πολιτικής άμυνας.

Όσον αφορά τη Λάρισα, έχει συσταθεί επιτροπή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πολιτικής άμυνας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό των καταφυγίων που υπάρχουν μέσα στην πόλη και τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασής τους για την καταλληλότητα χρήσης τους, σε περίπτωση κινδύνου, ενώ έχει ήδη ζητηθεί και από τους Δήμους της περιφερειακής ενότητας, να υποδείξουν χώρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως προσωρινά καταφύγια, καθώς με την αύξηση του πληθυσμού είναι ευνόητο ότι όσα υπάρχουν προφανώς και δεν επαρκούν.

Η αρμόδια προϊσταμένη τμήματος ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ευγενία Τσακνάκη, τονίζει ότι ο έλεγχος-χαρτογράφηση θα έχει ολοκληρωθεί έως 30 Ιουνίου και για την ολοκλήρωση συνεργάζονται Αστυνομία, Πυροσβεστική, Μηχανικοί, Υγειονομικό και εκπρόσωποι των Δήμων προκειμένου οι χώροι και να είναι λειτουργικοί και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που είναι αυστηρές, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα πυρόσβεσης, νερό, τουαλέτες, διπλές εξόδους και μια σειρά ακόμη παραμέτρων που είναι απαραίτητες.

«Ο έλεγχος που γίνεται αφορά όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα έχει επικαιροποιηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου και θα ανακοινωθούν και σχέδια εκπαίδευσης από ΔΑΙ και ΑΙ. Ωστόσο οι πληροφορίες για τη θέση των καταφυγίων δεν είναι ανακοινώσιμες» λέει η κ. Τσακνάκη.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί τον τελευταίο χρόνο και γραφεία πολιτικής άμυνας στους Δήμους που έχουν στις αρμοδιότητές τους μεταξύ άλλων την εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων ενημέρωσης, την κατασκευή και συντήρηση ορυγμάτων και καταφυγίων προστασίας, την εξασφάλιση πιστώσεων οικονομικής ενίσχυσης στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, με σκοπό την εξασφάλιση των παραπάνω μέσων προστασίας του άμαχου πληθυσμού και τη μέριμνα για χαρακτηρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων των Δήμων και των εποπτευόμενων Φορέων αυτών ως Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα (ΔΑΙ) και έκδοση σχετικών Κανονισμών Λειτουργίας τους σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Νατάσας Πολυγένη στην εφ. Ελευθερία)