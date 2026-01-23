Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Θεσσαλικού Θεάτρου

Παρουσία του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου, της προέδρου Έλενας Σιαματά – Μπούτλα, του καλλιτεχνικού διευθυντή Ορέστη Τάτση, του ιστορικού σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνου, αλλά και του αντιδημάρχου Φώτη Τζατζάκη, το Θεσσαλικό Θέατρο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε στην αίθουσα του “Κώστας Τσιάνος” μεταξύ των οποίων αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων.

Ο Θανάσης Μαμάκος εξήρε το έργο των στελεχών του οραγνισμού, μίλησε για παραστάσεις και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των 50 ετών της λειτουργίας του, ενώ ευχήθηκε τα καλύτερα στην Έλενα Σιαματά – Μπούτλα με αφορμή την έναρξη του έργου της στην προεδρία του Θεσσαλικού. Μαζί με τους φορείς της πόλης, είπε, μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά για το θέατρό μας που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας.

Η νέα πρόεδρος του Θεσσαλικού Θέατρου ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, τους συνεργάτες της για το θερμό καλωσόρισμα, ενώ μίλησε για τις δράσεις και τις παραστάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο των 50 ετών από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου.

