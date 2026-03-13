Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατηγόρησε τον Δεληγιάννη για σεξισμό και εκείνος αποχώρησε

Σε κλίμα έντασης εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας το βράδυ της Πέμπτης, με αφορμή συζήτηση για τον οικονομικό απολογισμό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προκλήθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Γαρυφαλλιά Καρυστιανού, και τον επικεφαλής της «Συμπαράταξης Λαρισαίων», Δημήτρη Δεληγιάννη. Η κ. Καρυστιανού κατηγόρησε τον κ. Δεληγιάννη ότι επιδεικνύει σεξιστική συμπεριφορά στις συνεδριάσεις του σώματος, επισημαίνοντας ότι «λειτουργεί σεξιστικά σε κάθε συνεδρίαση».

Από την πλευρά του, ο κ. Δεληγιάννης αντέδρασε έντονα στις αναφορές αυτές, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλεται η προσωπικότητά του και ζητώντας από την πρόεδρο να ανακαλέσει. «Σήμερα ξεπεράσατε τα όρια», φέρεται να δήλωσε, πριν ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη στιγμή της αποχώρησής του, η πρόεδρος του Σώματος σχολίασε με την αρχαία φράση «Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν», η οποία χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι μια ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται χαρακτηριστική κάποιου.

Μαζί με τον Δεληγιάννη αποχώρησαν και δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπαράταξης Λαρισαίων», ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σούλτης, χωρίς τελικά να υποβάλει την ερώτηση που είχε προγραμματίσει σχετικά με έργα σε δημοτικές δομές.

Παρά την ένταση, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να αναφέρει ότι τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε περίπου 460 χιλιάδες ευρώ, ενώ τα έσοδα σε περίπου 39 χιλιάδες ευρώ.

