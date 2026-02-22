Η σκυτάλη των αποκριάτικων εκδηλώσεων και του ξεφαντώματος περνάει σήμερα στον Τύρναβο

Ο Τύρναβος ζει στο ρυθμό της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας, με ένα διήμερο γεμάτο μουσική, παρέλαση, παραδοσιακά δρώμενα και ανοιχτά οινοποιεία που αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση της πόλης με το κρασί και το τσίπουρο.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου, όπου στις 11:30 το πρωί η Φιλαρμονική του Δήμου Τυρνάβου δίνει τον εορταστικό τόνο με μουσικό πρόγραμμα που προϊδεάζει για τη συνέχεια.

Από τη 1:00 το μεσημέρι έως τις 5:00 το απόγευμα, τα επισκέψιμα οινοποιεία της Ένωσης Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Συμμετέχουν ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, το Κτήμα Ζαφειράκη, το Κτήμα Μίγας και η Κατσάρος Αποστάγματα, προσφέροντας γευσιγνωσίες και μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες.

Στις 6:00 το απόγευμα ξεκινά η Μεγάλη Παρέλαση, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου, με άρματα, πληρώματα και καρναβαλιστές να μετατρέπουν τους δρόμους σε ένα πολύχρωμο ποτάμι κεφιού. Παράλληλα, στο Φουαγιέ του Δημαρχείου φιλοξενείται έκθεση προϊόντων από τα μέλη της Ένωσης Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου, προβάλλοντας την τοπική παραγωγή.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο ουρανός του Τυρνάβου θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με συναυλία στην Κεντρική Πλατεία με την Ανδρομάχη.

Το κλίμα κορυφώνεται με το “Big Parade” πάρτι στο Groupie café bar, όπου οι ρυθμοί ανεβαίνουν από νωρίς και η διασκέδαση κρατά μέχρι αργά.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου: Το Μπουρανί στο επίκεντρο

Η Καθαρά Δευτέρα στον Τύρναβο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παραδοσιακό έθιμο του Μπουρανί. Από τις 10:30 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι, στον Προφήτη Ηλία, ο Σύλλογος Γαϊτανάκι Μπουρανί και τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου, παρέα με τους Ντουμαλάνι, αναβιώνουν το διονυσιακό δρώμενο με σατιρική διάθεση και πειράγματα.

Από τις 3:00 το απόγευμα, το Γαϊτανάκι Μπουρανί μεταφέρεται στην Πλατεία Αγοράς, συνεχίζοντας με δρώμενα και το χαρακτηριστικό πνεύμα της ημέρας. Την ίδια ώρα, στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου, η ομάδα Ζουλού παρουσιάζει το δρώμενο του Μπουρανί, συνοδεία της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής του Γιάννης Ζιάκος.

Κούλουμα με χορούς και τραγούδια διοργανώνονται στην Κεντρική Πλατεία Αμπελώνα, αλλά και σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Τυρνάβου — Αργυροπούλι, Δαμάσι, Δένδρα, Πλατανούλια, Ροδιά, Δελέρια και Βρυότοπο — κρατώντας ζωντανή την παράδοση σε κάθε γωνιά του Δήμου.

Παράλληλα, από τη 1:00 έως τις 5:00 το απόγευμα, επισκέψιμο παραμένει το Κτήμα Ζαφειράκη, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να συνδυάσουν τα Κούλουμα με μια οινική εμπειρία.

Η γιορτή ολοκληρώνεται με ρυθμούς dance στο Groupie café bar, όπου το ντουέτο KOSMOSH, με τους Chris Kios και Tolis Thirtyleaves στα decks, αναλαμβάνει να κρατήσει το κέφι αμείωτο.

Ο Τύρναβος, πιστός στην παράδοση αλλά και ανοιχτός στη σύγχρονη διασκέδαση, υπόσχεται ένα αποκριάτικο διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική, σατιρική διάθεση και αυθεντική θεσσαλική φιλοξενία.

Τάσος Πλέντζας, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, kosmoslarissa.gr