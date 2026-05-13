Η σοφία του επιχειρείν στους μαθητές του 2ου ΓΕΛ μέσα από την εμπειρία του Ελευθέριου Σαϊτη

Μια ξεχωριστή εμπειρία επαγγελματικού προσανατολισμού είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ «Ιπποκράτης» Λάρισας, οι οποίοι υποδέχθηκαν στο σχολείο τον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της εταιρείας Intercomm Foods Ελευθέριο Σαΐτη, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης για την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων «Απόστολος Κρανιάς» του σχολείου και εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική συζήτηση ζωής, με τον Λαρισαίο επιχειρηματία να μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις και συμβουλές με τους μαθητές.

Με λόγο άμεσο και βιωματικό, ο κ. Σαΐτης αναφέρθηκε στις αξίες που —όπως τόνισε— οδηγούν όχι μόνο στην επαγγελματική επιτυχία αλλά και στην προσωπική ευτυχία: τη γνώση, την εργατικότητα, την υπομονή, την επιμονή και κυρίως την επιλογή ενός επαγγέλματος που εκφράζει πραγματικά τον άνθρωπο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της σωστής διαχείρισης της ζωής και των οικονομικών, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης της ανθρωπιάς, της ενσυναίσθησης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην αποφυγή της αλαζονείας, την οποία χαρακτήρισε «φυλακή της ψυχής», ενώ μίλησε με ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στην πορεία του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανταπόδοσης και της στήριξης προς τους άλλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδείχθηκε επίσης ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των επιλογών των νέων ανθρώπων.

Στην εκδήλωση παρενέβη και η υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Φωτεινή Κουτσοπούλου, η οποία στάθηκε στη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και αναφέρθηκε στα «τρία Τ» του Ελύτη — Τύχη, Τόλμη και Ταλέντο — ως βασικά στοιχεία για την πορεία κάθε νέου ανθρώπου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Σαΐτη για την παρουσία και τα μηνύματα ζωής που μοιράστηκε με τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ιδιαίτερα ουσιαστική και εμπνευσμένη.

